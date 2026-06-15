ÖRGÜT İÇİ SADAKAT TAKİBİ

Örgütün, üyelerinin sadakatini ölçmek için kullandığı "Gelme %'si" sistemi dikkat çekti. Şüphelilerin polis okulu dönemindeki hafta sonu ve hafta içi toplantılara katılımı profesyonelce takip edildiği belirlendi. Dosyada yer alan Münevver Kulali'nin verilerinde, normal toplantıların ötesinde hafta içi ekstra görüşmelere katılması nedeniyle katılım oranının %116 gibi gerçek dışı bir seviyeye ulaştığı not edildi. OPERASYONEL HATLAR TEK TEK DEŞİFRE EDİLDİ

Teknik incelemelerde, şüphelilerin örgüt hiyerarşisindeki "Mahrem İmamlar" ile gizliliği sağlamak amacıyla başkaları adına kayıtlı "operasyonel hatlar" üzerinden iletişim kurdukları saptandı. HTS analizleri, şüphelilerin bu imamlarla "ardışık arama" (back-to-back) yaptıklarını ve polis okulu çarşı izinlerinde aynı baz istasyonlarından sinyal vererek bir araya geldiklerini kesinleştirdi.

İSİM İSİM 16 ŞÜPHELİ Savcılık, örgüt hiyerarşisi içerisinde farklı düzeylerde görev aldığı tespit edilen şu 16 isim hakkında tutuklama talep etti. Şüphelilerin isimleri şu şekilde: Elif Eda Aslı Ceylan Avcı Emre Ünaldı Hüseyin Demircioğlu Hüseyin Baysal Mehmet Metehan Karasu Şahin Yılmaz Vildan Kanat Abdullah Sezer Caner Aktaş Fatma Yılmaz Kurt Halil Körez Leyla Dikiş Muzaffer Fidan Münevver Kulali Tümay Kılıçel ÖRGÜT NOTLAR ORTAYA ÇIKTI SD kart verilerinde her şüpheli için tutulan özel notlar, örgütün insan kaynakları yönetimi gibi çalıştığını gösteriyor: Şüpheli Emre Ünaldı için "Bizi burada tanıdı. Ünide arkadaşları ile özel evde kalmış", şüpheli Hüseyin Demircioğlu için "Hizmeti burada tanıdı. Namazlarını aksatıyor", şüpheli Elif Eda Aslı için ise örgütün evlilikleri organize ettiği "İzdivaç Yapılanması" içerisinde yer aldığına dair özel kayıtlar bulunduğu saptandı.