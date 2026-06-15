FETÖ'nün kodları çözüldü! Gizli tanık "Garson" konuştu | Şifreli hiyerarşi ortaya çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün "Emniyet Mahrem Yapılanması"na yönelik yürüttüğü soruşturmada, "Garson" kod adlı gizli tanıktan elde edilen Mikro SD kart verileri örgütün emniyet içindeki şifreli yapısını ortaya çıkardı. Dosyada örgüt üyelerinin sadakat durumlarına göre kodlandığı, "Gelme %" sistemiyle toplantı katılımlarının takip edildiği ve mahrem imamlarla operasyonel hatlar üzerinden irtibat kurduklarının tespit edildiği belirtildi. Savcılık, haklarında tutuklama talep edilen 16 şüpheliden 11'inin tutuklandığını, 5'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı.
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- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Emniyet Mahrem Yapılanması içinde faaliyet gösteren 16 şüpheli hakkında tutuklama talebiyle işlem başlattı.
- Garson kod adlı gizli tanıktan elde edilen Mikro SD kart verileri ve HTS analizleri, şüphelilerin mahrem imamlarla operasyonel hatlar üzerinden iletişim kurduğunu ortaya çıkardı.
- Örgütün üyelerini SAYA, DİL, EA, SC ve SCC gibi özel kodlarla sınıflandırdığı ve sadakat seviyelerini Gelme yüzdesi sistemiyle takip ettiği belirlendi.
- SD kart verilerinde şüphelilerin örgüt içi faaliyetleri, toplantı katılımları ve izdivaç yapılanmasına dair detaylı notlar bulundu.
- Soruşturma sonucunda 16 şüpheliden 11'i tutuklanırken 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün "Emniyet Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik kapsamlı bir soruşturma yürütüldü.
GARSON KOD ADLI TANIKTAN KRİTİK VERİLER
Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, soruşturma kapsamında, örgütün emniyet yapılanmasına ilişkin dijital arşivi barındıran ve "Garson" (K) kod adlı gizli tanıktan elde edilen Mikro SD kart verileri mercek altına alındı.
Elde edilen veriler doğrultusunda örgütün emniyet içerisindeki yapılanmasına yönelik önemli tespitlere ulaşılarak operasyon için düğmeye basıldı.
ÖRGÜTÜN ŞİFRELİ SINIFLANDIRMASI ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma dosyasında, şüpheliler için kullanılan özel kodların tek tek tespit edildi buna göre;
- SAYA: Kendisini tamamen örgüte teslim etmiş, talimatlardan dışarı çıkmayan en sadık grup.
- DİL (DİL1, DİL2, DİL3): Örgüt üyesi olan ancak henüz aktif görevlere aktarılmamış, sadakat ve eğitim süreci devam eden "öğrenci" statüsündeki şahıslar.
- EA (Ehil Dünya): Örgüt içinde yer alan ancak tam bir teslimiyet göstermeyen, ideolojik eksiklikleri bulunan kişiler. SC ve SCC: 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütten kopan veya sorgulayan kişilere verilen "riskli" kodlamalar.
- AD (Emniyet Dışı): Örgüt hiyerarşisinde emniyet biriminin etki alanı dışındaki kişileri tanımlamak için kullanılıyor.
ÖRGÜT İÇİ SADAKAT TAKİBİ
Örgütün, üyelerinin sadakatini ölçmek için kullandığı "Gelme %'si" sistemi dikkat çekti. Şüphelilerin polis okulu dönemindeki hafta sonu ve hafta içi toplantılara katılımı profesyonelce takip edildiği belirlendi.
Dosyada yer alan Münevver Kulali'nin verilerinde, normal toplantıların ötesinde hafta içi ekstra görüşmelere katılması nedeniyle katılım oranının %116 gibi gerçek dışı bir seviyeye ulaştığı not edildi.
OPERASYONEL HATLAR TEK TEK DEŞİFRE EDİLDİ
Teknik incelemelerde, şüphelilerin örgüt hiyerarşisindeki "Mahrem İmamlar" ile gizliliği sağlamak amacıyla başkaları adına kayıtlı "operasyonel hatlar" üzerinden iletişim kurdukları saptandı. HTS analizleri, şüphelilerin bu imamlarla "ardışık arama" (back-to-back) yaptıklarını ve polis okulu çarşı izinlerinde aynı baz istasyonlarından sinyal vererek bir araya geldiklerini kesinleştirdi.
İSİM İSİM 16 ŞÜPHELİ
Savcılık, örgüt hiyerarşisi içerisinde farklı düzeylerde görev aldığı tespit edilen şu 16 isim hakkında tutuklama talep etti.
Şüphelilerin isimleri şu şekilde:
|Elif Eda Aslı
|Ceylan Avcı
|Emre Ünaldı
|Hüseyin Demircioğlu
|Hüseyin Baysal
|Mehmet Metehan Karasu
|Şahin Yılmaz
|Vildan Kanat
|Abdullah Sezer
|Caner Aktaş
|Fatma Yılmaz Kurt
|Halil Körez
|Leyla Dikiş
|Muzaffer Fidan
|Münevver Kulali
|Tümay Kılıçel
ÖRGÜT NOTLAR ORTAYA ÇIKTI
SD kart verilerinde her şüpheli için tutulan özel notlar, örgütün insan kaynakları yönetimi gibi çalıştığını gösteriyor: Şüpheli Emre Ünaldı için "Bizi burada tanıdı. Ünide arkadaşları ile özel evde kalmış", şüpheli Hüseyin Demircioğlu için "Hizmeti burada tanıdı. Namazlarını aksatıyor", şüpheli Elif Eda Aslı için ise örgütün evlilikleri organize ettiği "İzdivaç Yapılanması" içerisinde yer aldığına dair özel kayıtlar bulunduğu saptandı.
TANIK BEYANLARI KANITLARI PERÇİNLEDİ
Sadece dijital verilerle yetinilmeyen soruşturmada, tanıkların teşhisleri de dosyaya girdi. Tanık Ömer Dur, şüpheli Hüseyin Baysal'ın örgüt kampına katıldığını teşhis ederken; tanık Hüseyin Akman, şüpheli Şahin Yılmaz'ın polis okulunda örgütle iç içe bir grup içinde yer aldığını beyan etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, toplanan tüm bu delillerin şüphelilerin suçlu olduğunu gösteren "kuvvetli suç şüphesi" oluşturduğunu belirterek, adaletin tecellisi için 16 şüphelinin de tutuklanarak cezaevine gönderilmesini talep etti. Şüphelilerden 11'i tutuklanırken 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.