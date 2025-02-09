Lens taraftarlarından Frankowski isyanı!

Cuesta, Morata, Lemina ve Ahmed Kutucu transferlerini yapan Galatasaray, Frankowski için Lens'e baskı yapıyor. Sarı-Kırmızılılar bu transferi de bitirerek taraftarlarına bayram yaşatmak istiyor. Orta sahanın sağında ve solunda, sağ ve sol bekte oynayabilen Przemyslaw Frankowski için Galatasaray, ilk olarak 5 milyon Euro teklif yaptı.

Polonya medyasına göre; Lens forması giyen Frankowski, Galatasaray ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Ancak, Galatasaray'ın Frankowski ile anlaşmayı tamamlama isteği kadar Lens'in de Frankowski'yi takımda tutma isteği var. Lens taraftarı ise Polonyalı yıldızın olası satışına tepki gösterdi.

Taraftarlar, "Frankowski bu kış ayrılırsa ne stada ne de deplasman maçına giderim. (Danso satışına atıf yaparak) Son iki maçın en iyisiyken bize yine 'diz problemlerinden' bahsedecekler. Kulüp zor durumda, bu yüzden satışlara bir şey demedik ama Frankowski'yi, takımın temel oyuncusunu 7 milyon Euro'dan az bir miktara satmak utanç verici" yorumlarında bulundular.



2.3 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDEDİLER

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Przemyslaw Frankowski, 2021 yılında MLS ekibi Chicago'dan Fransız temsilcisi Lens'e 2.3 milyon Euro'ya transfer oldu.