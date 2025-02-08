Przemyslaw Frankowski bitiyor! Galatasaray sağ bek transferinde bombayı patlatmaya hazır

Son olarak kadrosuna Kolombiyalı stoper Cuesta'yı alan Galatasaray'da transfer hamleleri devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, sağ bek transferi için yıldızlarla görüşmelerini sürdürüyor.

Lens forması giyen 29 yaşındaki Przemyslaw Frankowski'nin Cimbom'a gelmesi artık an meselesi. Polonyalı yıldız için Leo Dubois'yı Türkiye'ye getiren şirket yetkilendirildi. Pazarlıklar devam ediyor. G.Saray'ın transfer dönemi kapanana kadar bir sağ bek istediği bilinen bir detay.

BURUK İSTİYOR

G.Saray, Frankowski için 5 milyon Euro'nun üzerine çıktı. Lens bu teklifi değerlendirmeye aldı ve resmi görüşmelerde bulunulduğu için oyuncuyu Nice maçı kadrosundan çıkarttı. Frankowski'nin Sarı-Kırmızılılar ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığı ifade ediliyor. Bu sezon 21 maçta forma giyen Polonyalı oyuncu, 5 gol atarken 2 de asist yaptı. Okan Buruk, Frankowski'nin transfer edilmesini özellikle istiyor.

3 ADAY DAHA VAR

Listedeki diğer isimler ise Girona'dan Arnau Martinez, Portekiz ekibi Estoril'de top koşturan Wagner Pina ve Sevilla'dan Juanlu Sanchez.