Lebron tarihe geçti

NBA'de Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, takımının Golden State Warriors'ı 120-112 mağlup ettiği karşılaşmada tarihe geçti. Maçın en skorer oyuncusu olan LeBron James, 42 sayı, 17 ribaunt, 8 asist kaydetti.



40 yaşındaki All- Star oyuncusu, 42 sayıyla bu sezon bir maçta kaydettiği en yüksek sayıya da ulaştı. James, 40 üstü yaşta çıktığı bir NBA maçında 40 ve üzerinde sayı kaydeden NBA efsanelerinden Michael Jordan'ın rekoruna ortak oldu.



Yıldız basketbolcu, rekoru tek başına elinde tutan Jordan'la birlikte bunu başaran 2. oyuncu olarak tarihe geçti. Warriors'ta ise Stephen Curry'nin 37 sayısı mağlubiyeti engellemedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN