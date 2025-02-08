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Alperen’den yeni resital

Milli basketbolcumuz, Minnesota Timberwolves’a karşı 16 sayı, 10 ribaund, 7 asist ve 2 top çalma ile oynamasına rağmen yenilgiyi önleyemedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Şubat 2025
Alperen’den yeni resital

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    NBA'DE Minnesota Timberwolves, Target Center'da karşı karşıya geldiği Houston Rockets'ı 127-114 mağlup etti ve 29. galibiyetini elde etti. Houston'da milli basketbolcumuz Alperen Şengün 32 dakika süre aldığı maçta 16 sayı, 10 ribaund, 7 asist ve 2 top çalmayla oynarken, Jalen Green de 28 sayıyla mücadele etti.

    Bu arada NBA All- Star 2025'te takım kadroları belli oldu. Houston Rockets forması giyen ve kariyerinde ilk kez All-Star'a seçilen Alperen Şengün NBA'in efsane ismi Charles Barkley'in takımında yer aldı.

    Şengün'ün yer aldığı takımda Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns ve Donovan Mitchell bulunuyor. 2025 NBA All-Star organizasyonu, 16 Şubat'ta San Francisco'daki Chase Center'da yapılacak.

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