Fener’de Carlos şoku! Derbiyi kaçıracak

Erzurumspor maçında sakatlanan Diego Carlos; Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek'in durumları belli oldu. Carlos'un 4 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.



Brezilyalı tecrübeli savunmacı Galatasaray derbisinde oynayamacak. Ayrıca aynı maçta Djiku'nun da sakatlık sebebiyle yaklaşık 2 hafta forma giyemeyeceği öğrenildi. Öte yandan MR sonuçları belli olan Yusuf Akçiçek'in dizinde önemli bir soruna rastlanmadı.



Genç oyuncunun 1 hafta takımından ayrı kalması bekleniyor. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ise "Diego Carlos'ta sağ diz iç yan bağ, Alexander Djiku'da sağ uyluk arka adale, Yusuf Akçiçek'te ise sol diz yumuşak doku yaralanması tespit edilmiştir" denildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN