Fener’de Carlos şoku! Derbiyi kaçıracak

Erzurumspor maçında sakatlanan Diego Carlos; Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek'in durumları belli oldu. Carlos'un 4 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.
Brezilyalı tecrübeli savunmacı Galatasaray derbisinde oynayamacak. Ayrıca aynı maçta Djiku'nun da sakatlık sebebiyle yaklaşık 2 hafta forma giyemeyeceği öğrenildi. Öte yandan MR sonuçları belli olan Yusuf Akçiçek'in dizinde önemli bir soruna rastlanmadı.
Genç oyuncunun 1 hafta takımından ayrı kalması bekleniyor. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ise "Diego Carlos'ta sağ diz iç yan bağ, Alexander Djiku'da sağ uyluk arka adale, Yusuf Akçiçek'te ise sol diz yumuşak doku yaralanması tespit edilmiştir" denildi.