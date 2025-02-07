Cuesta imzayı attı: O artık cimcomlu

Galatasaray Victor Nelsson'un maçta forma giyip bir asistlik katkı yaptı. boşluğunu Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta ile doldurdu. Sarı- Kırmızılılar 25 yaşındaki oyuncunun transferini açıkladı.

Cuesta ile 3.5 yıllık sözleşme yapıldı. Bu oyuncunun eski kulübü Genk'e 3 sezona yayılmış olarak 8 milyon Euro ödenecek. Oyuncuya ise bu sezon 650 bin Euro, daha sonraki sezonlar sırayla 1.450 milyon Euro, 1.550 milyon Euro ve 1.650 milyon Euro ödenecek. Genç oyuncu imza sonrası, "Hayalim gerçek oldu" dedi.