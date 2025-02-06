5 yıldızlı kupa şovu

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve Napoli'ye transferi son anda iptal olan Allan Saint-Maximin hakkında İtalyan ekibinden açıklama geldi. Napoli'nin Sportif Direktörü Giovanna Manna, "Son dakikaya kadar anlaşma zemini aradık ancak Al-Ahli ve Fenerbahçe'nin taleplerini karşılayamadık. Yapacak birşey yok. Bu transferi çok istiyorduk" ifadesini kullandı.



İsmail Yüksek maçtan sonra, "Hocama çok teşekkür ediyorum, Yavaş yavaş tempomu buluyorum. Stadımızı çok özlemişim" dedi. Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla ilerliyor. Sarı-Lacivertliler B Grubu'ndaki 2. maçta Erzurumspor'u 5-0 yenerek 2'de 2 yaptı. 9. dakikada Mert Hakan'ın uzun pasında Talisca'nın ceza sahası sol çaprazından şutunda kaleci Göktuğ meşin yuvarlağı çeldi. 22'de Cenk Tosun'un savunma arkasına attığı derin pasa hareketlenen Cengiz Ünder'in ceza sahası sağ çaprazından uzak direğe şutunda top auta çıktı. 33'te Mert Hakan Talisca'ya pasını aktardı. Talisca'nın ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.

1-0 2.YARI BAMBAŞKA BİR OYUN

İkinci yarının 49. dakikasında Cenk, Yakup'un müdahalesiyle yerde kaldı. 50'de penaltı atışını kullanan Cenk Tosun skoru 2-0 yaptı. 78'de Mert Hakan kaleciyi önde gördüğü pozisyonda sağ ayağıyla yaptığı plase ile farkı üçe çıkardı: 3-0. 81'de Oğuz'un ceza sahası içinde yerden verdiği pasta En-Nesyri kaleci Göktuğ'u çalımlayarak yaptığı vuruşla skoru 4-0 yaptı. Aynı oyuncu bu kez 89'da Oğuz'un kafayla indirdiği topta gelişine vurarak perdeyi kapattı: 5-0. Fenerbahçe böylece 2'de 2 yaparak gruptan çıkma yolunda dev bir adım attı.

SON DAKİKAYA KADAR UĞRAŞTIK

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve Napoli'ye transferi son anda iptal olan Allan Saint-Maximin hakkında İtalyan ekibinden açıklama geldi. Napoli'nin Sportif Direktörü Giovanna Manna, "Son dakikaya kadar anlaşma zemini aradık ancak Al-Ahli ve Fenerbahçe'nin taleplerini karşılayamadık. Yapacak birşey yok. Bu transferi çok istiyorduk" ifadesini kullandı.

HOCAMA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM

İsmail Yüksek maçtan sonra, "Hocama çok teşekkür ediyorum, Yavaş yavaş tempomu buluyorum. Stadımızı çok özlemişim" dedi.

133 GÜN SONRA CENGİZ İLK 11'DE

F.BAHÇE'DE Erzurumspor FK karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Cengiz Ünder, sarı-lacivertli takımda 133 gün sonra ilk 11'de şans buldu. Cengiz son olarak Union Saint-Gilloise önünde ilk 11'de forma giymişti.



BİRLEŞİNCE ÇOK GÜZEL

Mert Hakan Yandaş birleşince her şeyin çok güzel olduğunu söyleyerek, "Sezon sonu bütün kupalara talibiz. Takıma güveniyorum" dedi.

VE TALISCA SİFTAH YAPTI

F.BAHÇE'NİN devre arasında kadrosuna kattığı Anderson Talisca Sarı-Lacivertli forma altında çıktığı ikinci maçında ilk golünü Erzurumspor'a attı. Brezilyalı yıldızın golden sonra takım arkadaşı Cenk Tosun'la kucaklaşması ikilinin Beşiktaş'taki günlerini hatırlattı.