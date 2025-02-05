Galatasaray’ın gol yükü ilk 16 maçta 47, son 5 maçta 7’ye düştü

Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Galatasaray'ın son haftalardaki performansı dikkat çekiyor. Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'in ilk 16 haftasında rakip fileleri 47 kez havalandırdı.

2.93 gol ortalaması yakaladı. Son haftalarda ise hücumda büyük düşüş yaşadı. Cimbom, son 5 maçta 7 gol attı. Gol ortalaması 1.4'e kadar düştü. Bu sezon 21 maçta rakip fileleri 54 kez havalandıran Galatasaray 22 gol yedi. Sarı-Kırmızılılar, şu anda 2.57 gol ortalaması ile yoluna devam ediyor.