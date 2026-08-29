Yeni Parti ilçe binasını Haluk Levent’in seslendirdiği İzmir Marşı’yla açtı

ÖZEL'İN ESKİ AHBAP DESTEĞİ

Marmaris'teki görüntülerin ardından Özgür Özel'in 6 Şubat depremleri sırasında Ahbap'a verdiği destek yeniden hatırlandı.

Özel, o dönemde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben normal bir vatandaş olarak kendi belediyemizin kampanyası olmasa AFAD'a vereceğime Ahbap'a verecek kafada bir insanım."

HALUK LEVENT'E HATAY TEKLİFİ

Özel ile Haluk Levent arasındaki geçmiş temas destek açıklamasıyla sınırlı kalmamıştı. Levent'e 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması için teklif götürülmüştü.

Özel de girişimi, "Haluk evet deseydi ankete koyardık" sözleriyle doğrulamıştı.

Ahbap dosyasındaki milyonluk para hareketleri yargının gündemindeki yerini korurken tutuklu Haluk Levent'in seslendirdiği İzmir Marşı'nın Yeni Parti açılışında çalınması tartışmaları yeniden alevlendirdi.

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