Yeni Parti ilçe binasını Haluk Levent’in seslendirdiği İzmir Marşı’yla açtı
Yeni Parti, Marmaris ilçe binasının açılışında tutuklu Haluk Levent’in seslendirdiği İzmir Marşı’nı çaldı. Ahbap dosyasındaki 120 milyon liralık transfer iddiası ve bahis işlemlerine ilişkin soruşturma sürerken yapılan bu tercih tepki çekerken, Özgür Özel’in geçmişteki Ahbap desteğini de yeniden gündeme taşıdı.
Yeni Parti'nin Muğla'nın Marmaris ilçesindeki teşkilat açılışına müzik tercihi damga vurdu.
İlçe binasının hizmete alınması ve yeni üyelere rozet takılması için düzenlenen törende, Ahbap soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Haluk Levent'in seslendirdiği İzmir Marşı çalındı.
Özgür Özel'in katılmadığı törenden yayılan görüntüler sosyal medyada tartışma konusu olurken müzik tercihi açılışın önüne geçti.
MUTLAK BUTLAN SONRASI YENİ PARTİ
Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanlığına dönerken Özgür Özel, beraberindeki 90 milletvekiliyle partiden ayrılarak Yeni Parti'yi kurmuştu.
Meclis'in en kalabalık ikinci siyasi oluşumu haline gelen parti, ülke genelindeki teşkilatlanma çalışmalarını sürdürüyor. Marmaris'teki tören de bu kapsamda gerçekleştirildi.
AHBAP DOSYASINDA 120 MİLYONLUK TRANSFER
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada Haluk Levent ile Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklandı.
MASAK ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü raporlarında, dernek yöneticileri ile çalışanlarının mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri belirlendiği bildirildi.
Ahbap hesaplarından Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına kayıtlı şahsi hesaplara yaklaşık 120 milyon lira aktarıldığı iddiası dosyaya girdi. Yüz milyonlarca liralık bahis işlemleri de incelemeye alındı.
ÖZEL'İN ESKİ AHBAP DESTEĞİ
Marmaris'teki görüntülerin ardından Özgür Özel'in 6 Şubat depremleri sırasında Ahbap'a verdiği destek yeniden hatırlandı.
Özel, o dönemde şu ifadeleri kullanmıştı:
"Ben normal bir vatandaş olarak kendi belediyemizin kampanyası olmasa AFAD'a vereceğime Ahbap'a verecek kafada bir insanım."
HALUK LEVENT'E HATAY TEKLİFİ
Özel ile Haluk Levent arasındaki geçmiş temas destek açıklamasıyla sınırlı kalmamıştı. Levent'e 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması için teklif götürülmüştü.
Özel de girişimi, "Haluk evet deseydi ankete koyardık" sözleriyle doğrulamıştı.
Ahbap dosyasındaki milyonluk para hareketleri yargının gündemindeki yerini korurken tutuklu Haluk Levent'in seslendirdiği İzmir Marşı'nın Yeni Parti açılışında çalınması tartışmaları yeniden alevlendirdi.