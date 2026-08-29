Galatasaray Rafael Leao transferini duyurdu! Victor Osimhen faktörü

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: GÖRÜŞMELER BAŞLADI Galatasaray Kulübü, piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Portekizli yıldızın transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu 27 yaşındaki Portekizli yıldız Rafael Leao, İtalya'dan kalkan uçakla İstanbul'a geldi.

Uçaktan sarı-kırmızılı taraftarlara seslenen Leao, "Merhaba, büyük Galatasaray taraftarı!" ifadelerini kullandı.





TARAFTARLA BULUŞTU

Rafael Leao, iniş yaptığı Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde ilk açıklamalarını yaptı.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Burada olduğum için çok mutluyum. George Gardi bu transfer için Haziran ayından beri çok uğraştı. Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu da aynı şekilde çok uğraştılar. Galatasaray'a yardım etmek için buradayım. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Galatasaray taraftarlarına da çok mutluluk getireceğiz.

"G.SARAY'I YILLARDIR BİLİYORUM"

Galatasaray'ı zaten yıllardır biliyorum. Buraya çok büyük oyuncular geldi, Drogba gibi Sneijder gibi... Galatasaray taraftarlarına mutluluk getireceğiz. Onların ne kadar iyi olduğunu herkes biliyor. Onlar için oynayacağım.

"OSIMHEN'LE ÇOK İYİ İŞLER BAŞARACAĞIZ"

Victor Osimhen ile çok iyi arkadaşız. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde birlikte çok iyi işler başaracağız. Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Bir an önce maça çıkmak istiyorum.

MALİ DETAYLAR NETLEŞTİ: 45 MİLYON EURO VE BONUSLAR

Dev transferin ekonomik boyutları da belli oldu. Galatasaray'ın bu transfer için AC Milan kulübüne 45 milyon euro bonservis bedeli ve ek bonuslar ödeyeceği öğrenildi. Rafael Leao'nun güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.