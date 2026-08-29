18 YILLIK İTİRAF: "BULUNAN 8 KÜLÇE ALTIN YÜZÜNDEN ÖLDÜRÜLDÜ"

Dosyadaki en kritik gelişme ise Kudret Baltacı'nın 24 Ağustos 2026 tarihinde savcılıkta verdiği ifade oldu. 2008 yılında ölümle tehdit edildiği için eksik beyanda bulunduğunu öne süren Baltacı, cinayet gecesini ve gerekçesini şu sözlerle aktardı:

"Dede Baltacı'nın öldürülmesinden önce Ramazan Kılıç'ın arazisinde Dede Baltacı, Fedakar Koçak, Ramazan Kılıç, Murat Kılıç, Adil Önder ve Fikret Ekmen tarafından 8 külçe altın bulunduğunu duydum. Altının paylaşılması konusunda taraflar arasında problem çıktı. Dede Baltacı eşi rahmetli olunca tekrar evlenmek istedi ve Ramazan Kılıç'tan payını istedi. Tartıştılar."

Cinayetin eski caminin yakınındaki bir evin bahçesinde işlendiğini belirten Baltacı, "İlk olarak Fedakar Koçak Dede Baltacı'yı bıçakladı. Ardından Murat Kılıç, Fikret Ekmen ve Adil Önder de maktulü sırt ve göğüs bölgesinden bıçakladı. Ceset, 13 Ekim'e bağlayan gece kırsal bölgeye taşındı." dedi.