18 yıllık dosya yeniden açıldı! Dede Baltacı cinayetinde 4 tutuklama
18 yıldır gizemini koruyan Dede Baltacı cinayeti, Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ile Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen özel operasyonla çözüldü. Jandarma ekiplerinin 2008 yılına ait HTS ve daraltılmış baz kayıtlarını incelemesiyle çökertilen yalanların ardından, gömülü 8 külçe altının paylaşım kavgası yüzünden işlendiği ortaya çıkan kanlı infazda 4 şüpheli tutuklandı.
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde 2008 yılında ölü bulunan Dede Baltacı cinayetinde 18 yıl sonra önemli bir adım atıldı. Yıllardır faili meçhul kalan dosya, teknoloji ve titiz takiple yeniden incelenerek çözüme kavuşturuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.
SORUŞTURMANIN PERDE ARKASI
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde 11 Ekim 2008 tarihinde kaybolan ve 8 gün sonra derede çamur içerisinde, üzerine büyük bir taş koyulmuş vaziyette cansız bedeni bulunan Dede Baltacı cinayeti, 18 yıl sonra çözüldü. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ile Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, cinayete karıştığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.
DERE YATAĞINDA TAŞ ALTINDA BULUNDU
Soruşturma dosyasına giren Adli Tıp Kurumu raporlarına göre; 19 Ekim 2008 tarihinde Baltalı Mahallesi Sıyrık Mevkii'ndeki derede bulunan Dede Baltacı'nın göğüs, batın, sırt ve yüz bölgesinde 15 adet kesici-delici alet yarası tespit edildi. Vücudunda kafa kemik kırıkları ve iç organ kesikleri belirlenen Baltacı'nın, olay yerinde çamur içerisinde ve göğüs kafesinin üzerindeki dev bir taşın altında bırakıldığı kayıtlara geçti. 2008 yılındaki teknik imkânlarla şüpheliler hakkında yeterli delil elde edilemeyince dosya, 2 Kasım 2011 tarihinde "Daimi Arama" kararıyla zamanaşımı bürosuna kaldırıldı.
TEKNOLOJİ SIRRI ÇÖZDÜ: HTS VE BAZ KAYITLARI YALANLADI
Soruşturmanın seyrini değiştiren süreç, 24 Nisan 2026'da kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın dosyayı raftan indirmesiyle başladı. Jandarmadan oluşturulan özel ekip, şüphelilerin olay tarihinden 3 ay öncesi ve 3 ay sonrasını kapsayan HTS kayıtlarını incelemeye aldı.
Şüphelilerden Fedakar Koçak ifadesinde "cesedin bulunduğu yeri bilmediğini" öne sürse de 24 Ağustos 2026 tarihli bilirkişi raporu gerçeği ortaya koydu. Koçak'ın kullandığı GSM hattının, 12 ve 13 Ekim 2008 tarihlerinde cesedin bulunduğu bölgeye 80-100 metre mesafedeki Ortaköy baz istasyonundan defalarca sinyal verdiği tespit edildi.
18 YILLIK İTİRAF: "BULUNAN 8 KÜLÇE ALTIN YÜZÜNDEN ÖLDÜRÜLDÜ"
Dosyadaki en kritik gelişme ise Kudret Baltacı'nın 24 Ağustos 2026 tarihinde savcılıkta verdiği ifade oldu. 2008 yılında ölümle tehdit edildiği için eksik beyanda bulunduğunu öne süren Baltacı, cinayet gecesini ve gerekçesini şu sözlerle aktardı:
"Dede Baltacı'nın öldürülmesinden önce Ramazan Kılıç'ın arazisinde Dede Baltacı, Fedakar Koçak, Ramazan Kılıç, Murat Kılıç, Adil Önder ve Fikret Ekmen tarafından 8 külçe altın bulunduğunu duydum. Altının paylaşılması konusunda taraflar arasında problem çıktı. Dede Baltacı eşi rahmetli olunca tekrar evlenmek istedi ve Ramazan Kılıç'tan payını istedi. Tartıştılar."
Cinayetin eski caminin yakınındaki bir evin bahçesinde işlendiğini belirten Baltacı, "İlk olarak Fedakar Koçak Dede Baltacı'yı bıçakladı. Ardından Murat Kılıç, Fikret Ekmen ve Adil Önder de maktulü sırt ve göğüs bölgesinden bıçakladı. Ceset, 13 Ekim'e bağlayan gece kırsal bölgeye taşındı." dedi.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında elde edilen HTS verileri, daraltılmış baz çalışmaları, adli tıp raporları ve tanık beyanlarının ardından 28 Ağustos 2026 tarihinde düğmeye basıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden Fedakar Koçak, dönemin köy muhtarı Ramazan Kılıç, Fikret Ekmen ve Adil Önder "Kasten Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Murat Kılıç hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
"HİÇBİR FAİLİ MEÇHUL DOSYANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"
Soruşturmaya ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, şu ifadeleri kullandı:
"18 yıldır faili belirlenemeyen Dede Baltacı cinayetinde yaşandı. 2008 yılında Şereflikoçhisar'da ölü bulunan Baltacı'nın dosyası, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Şereflikoçhisar İlçe Jandarma Komutanlığımızın yürüttüğü çalışmalarla yeniden incelendi.
Daraltılmış baz çalışması, HTS kayıtları, Adli Tıp raporu ve bu verilerle uyumlu tanık beyanı sonucunda cinayetin failleri olduğu değerlendirilen 5 şüpheli tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonun ardından F.K., R.K., A.Ö. ve F.E. tutuklandı; cezaevinde bulunan M.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızla güçlü koordinasyon içerisinde, teknolojinin ve bilimin bütün imkânlarını kullanarak gerçeği ortaya çıkarmaya devam edeceğiz."
Öte yandan Bakan Gürlek aynı paylaşımında Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin de bilgi verdi. Gürlek 5. dalga operasyonda 10 kişinin gözaltına alındığını belirtti.
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