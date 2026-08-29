Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni aşama: İdris Naim Şahin’in ifadesi alınacak
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in ifadesine başvurulacak. Şahin adına tahsisli 34 SL 313 plakalı aracın, tutuklu Hilmi Tuna Kuriş’in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı belirlenmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.
Soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi. İfade işleminde, Şahin adına tahsis edilen araçların kimler tarafından ve hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin ayrıntıların açıklığa kavuşturulması bekleniyor.
KAÇIŞ ARACINDA ŞAHİN DETAYI
Takvim'in daha önce gündeme getirdiği soruşturma dosyasına göre, Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz'ın yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde 34 SL 313 plakalı araç kullanıldı.
Hilmi Tuna Kuriş, Erhan Yılmaz ve aracı kullanan Mehmet Özmen, 21 Ağustos'ta Muğla girişinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan incelemede 2024 model Volvo S90 marka aracın San Sistem Lojistik Bilişim İletişim ve Güvenlik Sistemleri Limited Şirketi adına kayıtlı olduğu, ancak 17 Aralık 2025 ile 17 Aralık 2030 tarihleri arasında İdris Naim Şahin adına tahsis edildiği belirlendi.
Araçta 58 bin avro bulunurken, mevzuata aykırı ışıklı uyarı sistemleri nedeniyle araç bir ay süreyle trafikten men edildi.
5 YILLIK SÖZLEŞMEDE 1.000 TL DETAYI
İdris Naim Şahin, kamuoyuna yansıyan açıklamasında aracı İstanbul'a yaptığı ziyaretlerde kullanmak amacıyla şirketten kiraladığını, kendisinin kullanmadığı dönemlerde ise aracın otoparkta tutulması gerektiğini savundu.
Ancak Takvim'in ulaştığı bilgilere göre, 17 Aralık 2025 tarihli beş yıllık kiralama sözleşmesinde yalnızca 1.000 TL bedel yer aldı. Aracın niteliği, sözleşmenin süresi ve piyasa koşulları dikkate alındığında bu bedelin ticari hayatın olağan akışıyla uyumlu olmadığı değerlendirildi.
Şirketin faaliyet alanları arasında profesyonel araç kiralama hizmetinin bulunmadığı da belirlendi. San Sistem Lojistik'in sermayesinin 40 milyon TL olduğu, şirketin bütün paylarının ise Mehmet Özmen adına kayıtlı bulunduğu ortaya çıktı.
DİREKSİYONDA ŞİRKETİN SAHİBİ VARDI
Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz'ın taşındığı aracın direksiyonunda, otomobilin kayıtlı olduğu şirketin tek sahibi ve müdürü Mehmet Özmen'in bulunduğu tespit edildi.
Soruşturma dosyasına göre Özmen, firari şüphelileri araçla İstanbul'dan Muğla'ya götürdü. Kamera ve Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarında, İzmir'in Selçuk ilçesinde yakıt alındığı sırada yalnızca Özmen'in araçtan indiği, diğer şüphelilerin ise tedbir amacıyla araçta kaldığı belirlendi.
MASAK incelemelerinde Özmen ile Kuriş ailesi arasındaki mali ilişki de dosyaya girdi. Özmen'in 5 Eylül 2023'te Alihan Kuriş'in eşi Seda Kuriş'in hesabına 2 milyon 406 bin 650 TL gönderdiği, paranın büyük bölümünün aynı gün lüks araç alımında kullanıldığı tespit edildi.
ŞAHİN ADINA TAHSİSLİ ÜÇ ARAÇ DOSYADA
Takvim'in ortaya çıkardığı bilgilere göre, 34 SL 313 plakalı kaçış aracının ardından Şahin adına tahsisli iki otomobilin daha soruşturmanın odağındaki faaliyetlerde kullanıldığı belirlendi.
İncelemelerde 34 S 7815 plakalı aracın farklı kişiler tarafından kullanıldığı ve kısa süre içinde İstanbul, Muğla, Ankara ile Bursa arasında yoğun trafik gerçekleştirdiği tespit edildi. Diplomatik pasaport taşıyan üç Belarus vatandaşının da söz konusu araçla taşındığı, daha sonra Bursa'da başka bir araca aktarıldığı belirlendi.
Şahin adına tahsisli 34 RM 8677 plakalı üçüncü aracın ise Yücel ailesinin kullanımında olduğu saptandı. Böylece soruşturma dosyasına giren ve Şahin adına tahsis edildiği belirlenen araç sayısı üçe çıktı.