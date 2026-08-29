Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni aşama: İdris Naim Şahin’in ifadesi alınacak

Soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi. İfade işleminde, Şahin adına tahsis edilen araçların kimler tarafından ve hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin ayrıntıların açıklığa kavuşturulması bekleniyor.

Kuriş dosyasında yeni aşama: Şahin’in ifadesi alınacak

KAÇIŞ ARACINDA ŞAHİN DETAYI

Takvim'in daha önce gündeme getirdiği soruşturma dosyasına göre, Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz'ın yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde 34 SL 313 plakalı araç kullanıldı.

Hilmi Tuna Kuriş, Erhan Yılmaz ve aracı kullanan Mehmet Özmen, 21 Ağustos'ta Muğla girişinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan incelemede 2024 model Volvo S90 marka aracın San Sistem Lojistik Bilişim İletişim ve Güvenlik Sistemleri Limited Şirketi adına kayıtlı olduğu, ancak 17 Aralık 2025 ile 17 Aralık 2030 tarihleri arasında İdris Naim Şahin adına tahsis edildiği belirlendi.

Araçta 58 bin avro bulunurken, mevzuata aykırı ışıklı uyarı sistemleri nedeniyle araç bir ay süreyle trafikten men edildi.

5 YILLIK SÖZLEŞMEDE 1.000 TL DETAYI

İdris Naim Şahin, kamuoyuna yansıyan açıklamasında aracı İstanbul'a yaptığı ziyaretlerde kullanmak amacıyla şirketten kiraladığını, kendisinin kullanmadığı dönemlerde ise aracın otoparkta tutulması gerektiğini savundu.

Ancak Takvim'in ulaştığı bilgilere göre, 17 Aralık 2025 tarihli beş yıllık kiralama sözleşmesinde yalnızca 1.000 TL bedel yer aldı. Aracın niteliği, sözleşmenin süresi ve piyasa koşulları dikkate alındığında bu bedelin ticari hayatın olağan akışıyla uyumlu olmadığı değerlendirildi.

Şirketin faaliyet alanları arasında profesyonel araç kiralama hizmetinin bulunmadığı da belirlendi. San Sistem Lojistik'in sermayesinin 40 milyon TL olduğu, şirketin bütün paylarının ise Mehmet Özmen adına kayıtlı bulunduğu ortaya çıktı.