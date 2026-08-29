Türk gemilerine peş peşe dron saldırısı! Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Karadeniz’de Türk işletmeli iki ticari geminin iki gün üst üste dron saldırısıyla hedef alınması Ankara’yı harekete geçirdi. “Lider Bordo Mavi”nin ardından gemiyi çekmek için bölgeye gönderilen “L Kocatepe”nin de vurulması üzerine Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Celal, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Türkiye, saldırılara tepkisini ileterek Karadeniz’de can, mal, seyrüsefer ve çevre emniyetinin sağlanması konusunda Ukrayna tarafını uyardı.
Karadeniz'de Türk şirketlerine ait ticari gemilerin art arda hedef alınması Ankara'yı harekete geçirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 26 Ağustos'ta "Lider Bordo Mavi" adlı Türk işletmeli geminin Karadeniz'de Tuapse açıklarında vurulması ve gemiyi çekmek üzere 27 Ağustos'ta bölgeye gönderilen "Lider Kocatepe"nin de hedef alınmasının ardından Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Celal, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
TÜRKİYE'NİN TEPKİSİ İLETİLDİ
Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye'nin söz konusu saldırılara ilişkin tepkisi Ukrayna tarafına aktarıldı.
Görüşmede ayrıca Karadeniz'de can, mal, seyrüsefer ve çevre emniyetinin sağlanmasının zorunluluk teşkil ettiği vurgulanarak gerekli uyarılarda bulunuldu.
ÜÇ DRONUN HEDEFİ OLDU
Samsun Limanı'ndan 25 Ağustos'ta hareket eden Lider Bordo Mavi, Rusya'nın Tuapse Limanı'na yük götürdüğü sırada 26 Ağustos gecesi dron saldırısına uğradı.
Kamerun bayraklı ve Türk şirketine ait geminin Tuapse açıklarında üç dron tarafından hedef alındığı bildirildi. Saldırının ardından gemide yangın çıkarken mürettebattan bazı kişiler dumandan etkilendi.
İlk haberlerde 5 mürettebatın yaralandığı belirtilirken sonraki açıklamalarda, dumandan etkilenen 4 kişinin Rus ekipler tarafından kurtarılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.
SOÇİ LİMANI'NA GÖTÜRÜLDÜ
Saldırıda hasar gören Lider Bordo Mavi, müdahalenin ardından Rusya'nın Soçi Limanı'na götürüldü. Mürettebatın güvenliğinin sağlanmasının ardından geminin Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatıldı.
GEMİYİ ÇEKMEYE GİDEN DE VURULDU
Lider Bordo Mavi'yi Soçi Limanı'ndan Ünye Limanı'na çekmek üzere aynı firmaya ait L Kocatepe adlı Ro-Ro gemisi bölgeye gönderildi.
L Kocatepe de Soçi-Tuapse açıklarında dron saldırısının hedefi oldu. Saldırının ardından gemide yangın çıkarken mürettebat, deniz haberleşmesinde kullanılan radyo kanalı üzerinden yardım ve durum çağrısı yaptı.
Mürettebatın müdahalesiyle seyrini sürdüren gemi rotasını Türkiye'ye çevirdi. L Kocatepe daha sonra güvenli şekilde Samsun Limanı'na ulaştı.
Karadeniz'de sivil ticari gemilerin peş peşe hedef alınması, bölgedeki seyrüsefer güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı.