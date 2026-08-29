Türk gemilerine peş peşe dron saldırısı! Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Karadeniz'de Türk şirketlerine ait ticari gemilerin art arda hedef alınması Ankara'yı harekete geçirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 26 Ağustos'ta "Lider Bordo Mavi" adlı Türk işletmeli geminin Karadeniz'de Tuapse açıklarında vurulması ve gemiyi çekmek üzere 27 Ağustos'ta bölgeye gönderilen "Lider Kocatepe"nin de hedef alınmasının ardından Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Celal, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Türk gemileri Karadeniz’de hedef oldu! Ankara harekete geçti (Fotoğraflar AA ve İHA'dan alınmıştır.) TÜRKİYE'NİN TEPKİSİ İLETİLDİ Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye'nin söz konusu saldırılara ilişkin tepkisi Ukrayna tarafına aktarıldı. Görüşmede ayrıca Karadeniz'de can, mal, seyrüsefer ve çevre emniyetinin sağlanmasının zorunluluk teşkil ettiği vurgulanarak gerekli uyarılarda bulunuldu.