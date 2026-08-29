Fidan Atalay hakkında yürütülen müstehcenlik soruşturmasında yeni gelişme: Ankara’da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı
Sosyal medyada “Fidan Hoca” olarak tanınan Fidan Atalay, müstehcenlik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları kapsamında tutuklandı.
Geçmişte özel bir eğitim kurumunda KPSS dersleri verirken tercih ettiği kıyafetlerle sosyal medyada tartışma konusu olan ve bu görünürlüğü dijital platformlarda ticari bir modele dönüştüren Fidan Atalay hakkında adli süreç başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Fidan Hoca" olarak bilinen şüpheli hakkında hem "müstehcenlik" hem de elde edilen gelirler üzerinden "kara para aklama" suçlamalarıyla re'sen soruşturma açtı. İzmir'de gözaltına alınan Atalay, Ankara'ya sevk edildi. 29 Ağustos 2026'da SEGBİS üzerinden ifadesi alınan Atalay, tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İZMİR'DE GÖZALTINA ALINDI, MALİ HAREKETLER İNCELEMEDE
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre; şüphelinin "fidanatalay" isimli sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımların Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 226. maddesi kapsamında "Müstehcenlik" suçunu oluşturduğu değerlendirildi.
Bunun yanı sıra, içeriklerin ücretli abonelik sistemleri üzerinden satılması ve elde edilen haksız kazancın finansal sisteme sokulması ihtimali doğrultusunda TCK'nın 282. maddesi gereğince "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçu da soruşturma kapsamına alındı. Başsavcılığın talimatıyla İzmir'de gözaltına alınan Atalay'ın tüm finansal kayıtları ve hesap hareketleri inceleme altına alındı.
ANKARA'YA SEVK EDİLDİ, TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında İzmir'de gözaltına alınan Fidan Atalay, Ankara'ya sevk edildi. Başsavcılığın açıklamasına göre Atalay'ın 29 Ağustos 2026'da SEGBİS ile ifadesi alındı.
Tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Atalay, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kamuoyunda Fidan Hoca olarak bilinen 'fidannatalay' isimli Instagram kullanıcısı tarafından yapılan paylaşım, video ve fotoğraf içeriklerinin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 226. maddesi kapsamında düzenlenen 'müstehcenlik' suçunu oluşturduğu, şüphelinin bu yöntemle gelir elde etmesinin, ayrıca TCK 282. maddesinde düzenlenen 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu da oluşturması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda şüpheli Fidan Atalay İzmir'de gözaltına alınmış, 29 Ağustos 2026'da SEGBİS ile ifadesi alınarak tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir."