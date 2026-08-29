Geçmişte özel bir eğitim kurumunda KPSS dersleri verirken tercih ettiği kıyafetlerle sosyal medyada tartışma konusu olan ve bu görünürlüğü dijital platformlarda ticari bir modele dönüştüren Fidan Atalay hakkında adli süreç başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Fidan Hoca" olarak bilinen şüpheli hakkında hem "müstehcenlik" hem de elde edilen gelirler üzerinden "kara para aklama" suçlamalarıyla re'sen soruşturma açtı. İzmir'de gözaltına alınan Atalay, Ankara'ya sevk edildi. 29 Ağustos 2026'da SEGBİS üzerinden ifadesi alınan Atalay, tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İZMİR'DE GÖZALTINA ALINDI, MALİ HAREKETLER İNCELEMEDE Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre; şüphelinin "fidanatalay" isimli sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımların Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 226. maddesi kapsamında "Müstehcenlik" suçunu oluşturduğu değerlendirildi. Bunun yanı sıra, içeriklerin ücretli abonelik sistemleri üzerinden satılması ve elde edilen haksız kazancın finansal sisteme sokulması ihtimali doğrultusunda TCK'nın 282. maddesi gereğince "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçu da soruşturma kapsamına alındı. Başsavcılığın talimatıyla İzmir'de gözaltına alınan Atalay'ın tüm finansal kayıtları ve hesap hareketleri inceleme altına alındı.