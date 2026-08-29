Türkiye’nin gücü Atina’yı sarstı! Eski CIA yetkilisi: İsrail’e koşuyorlar

Ege'deki askeri kapasiteden deniz yetki alanlarına, Kıbrıs meselesinden bölgesel ittifaklara kadar birçok başlıkta Türkiye'nin yükselen ağırlığını yakından izleyen Yunanistan, güvenlik arayışında İsrail'le ilişkilerini derinleştirdi.

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde yakaladığı ivme, yerli ve milli sistemlerle güçlendirdiği ordusu ve Doğu Akdeniz'deki kararlı duruşu Atina'nın dış politika denklemindeki dengeleri değiştirdi.

TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİ ATİNA'NIN DENKLEMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Türkiye, kara, deniz ve hava platformlarında geliştirdiği yerli sistemlerle bölgenin en önemli askeri güçlerinden biri haline geldi. İnsansız hava araçlarından savaş gemilerine, füze sistemlerinden milli muharip uçak projelerine kadar genişleyen savunma kapasitesi, Yunanistan'ın yıllardır Batılı ülkelerden yaptığı yüksek maliyetli silah alımlarına dayanan güvenlik planlarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

Ankara'nın Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hak ve menfaatlerinden taviz vermeyen tutumu da Atina'nın güvenlik hesaplarının merkezine yerleşti. Yunanistan'ın İsrail'le hızla büyüyen savunma ortaklığının bu tabloyla doğrudan bağlantılı olduğunu savunan Kiriakou, Atina'nın Türkiye karşısında dış destek aradığını söyledi.