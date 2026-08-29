Türkiye’nin gücü Atina’yı sarstı! Eski CIA yetkilisi: İsrail’e koşuyorlar
Türkiye’nin savunma sanayisindeki atılımları, Ege ve Doğu Akdeniz’de artan askeri kapasitesi ve bölgesel diplomasideki etkinliği Yunanistan’ın güvenlik hesaplarını altüst etti. Eski CIA yetkilisi John Kiriakou, Atina’nın Türkiye karşısında İsrail’e yöneldiğini belirterek, “Gerçek şu ki Yunanlar Türklerden korkuyor. Nereye kaçacaklarını bilmiyorlar, bu yüzden İsraillilere koşuyorlar” dedi. Kiriakou, hükümetin İsrail politikası nedeniyle Yunan toplumunda büyük bir hesaplaşma yaşanabileceğini de söyledi.
Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde yakaladığı ivme, yerli ve milli sistemlerle güçlendirdiği ordusu ve Doğu Akdeniz'deki kararlı duruşu Atina'nın dış politika denklemindeki dengeleri değiştirdi.
Ege'deki askeri kapasiteden deniz yetki alanlarına, Kıbrıs meselesinden bölgesel ittifaklara kadar birçok başlıkta Türkiye'nin yükselen ağırlığını yakından izleyen Yunanistan, güvenlik arayışında İsrail'le ilişkilerini derinleştirdi.
Middle East Eye'ın canlı yayınına katılan eski CIA terörle mücadele yetkilisi, ABD ve Yunanistan vatandaşı John Kiriakou, Atina'nın İsrail'le kurduğu ortaklığın arkasındaki Türkiye faktörünü anlattı.
TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİ ATİNA'NIN DENKLEMİNİ DEĞİŞTİRDİ
Türkiye, kara, deniz ve hava platformlarında geliştirdiği yerli sistemlerle bölgenin en önemli askeri güçlerinden biri haline geldi. İnsansız hava araçlarından savaş gemilerine, füze sistemlerinden milli muharip uçak projelerine kadar genişleyen savunma kapasitesi, Yunanistan'ın yıllardır Batılı ülkelerden yaptığı yüksek maliyetli silah alımlarına dayanan güvenlik planlarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu.
Ankara'nın Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hak ve menfaatlerinden taviz vermeyen tutumu da Atina'nın güvenlik hesaplarının merkezine yerleşti. Yunanistan'ın İsrail'le hızla büyüyen savunma ortaklığının bu tabloyla doğrudan bağlantılı olduğunu savunan Kiriakou, Atina'nın Türkiye karşısında dış destek aradığını söyledi.
"GERÇEK ŞU Kİ YUNANLAR TÜRKLERDEN KORKUYOR"
Kiriakou, Yunanistan'ın Türkiye karşısındaki güvenlik arayışını çarpıcı ifadelerle anlattı.
Eski CIA yetkilisi, "En temel düzeyde Yunanlar, Türklere karşı korunma arıyor. Gerçek şu ki Yunanlar Türklerden korkuyor. Yunanlar nereye kaçacaklarını bilmiyor, bu yüzden İsraillilere koşuyorlar" ifadelerini kullandı.
Kiriakou'nun sözleri, Türkiye'nin bölgede ulaştığı askeri ve siyasi gücün Atina'nın dış politika tercihlerindeki belirleyici rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.
ATİNA'NIN SIĞINMA PLANI: İSRAİL
Yunanistan, son yıllarda İsrail'den milyarlarca avroluk hava savunma sistemleri ve askeri teknoloji satın almak için harekete geçti. İki taraf arasında savunmanın yanı sıra enerji, istihbarat, teknoloji ve yatırım alanlarında da yoğun bir iş birliği yürütülüyor.
Kiriakou'ya göre Atina yönetimi, Türkiye karşısında kendisini daha güvende hissetmek amacıyla İsrail'le stratejik bağlarını güçlendiriyor. Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimli ilişkilerin de Yunan hükümeti tarafından bir fırsat olarak değerlendirildiğini savunan Kiriakou, Atina'nın bu ortaklığı bir güvenlik kalkanına dönüştürmeye çalıştığını belirtti.
RODOS'TAKİ SİLAHLI KORKUYU ANLATTI
Ailesinin Rodoslu olduğunu söyleyen Kiriakou, Yunanistan'daki Türkiye endişesini anlatırken dikkat çeken bir örnek verdi.
İki ay önce Rodos'taki aile evini ziyaret ettiğini belirten Kiriakou, kuzeninin evinde duvara dayalı bir makineli silah gördüğünü söyledi. Silahın neden orada olduğunu sorduğunda kuzeninin kendisine Türkiye kıyılarını göstererek "Kendimizi bir şekilde korumamız gerekiyor" cevabını verdiğini aktardı.
Kiriakou, bu örnek üzerinden Türkiye endişesinin yalnızca Yunan hükümetinin güvenlik politikalarıyla sınırlı olmadığını, toplumun belirli kesimlerine kadar yayıldığını ileri sürdü.
İSRAİLLİ YATIRIMCILARA TEPKİ BÜYÜYOR
Atina yönetimi İsrail'le ilişkilerini derinleştirirken Yunan toplumunda ise ters yönde bir hareketlilik yaşanıyor. Gazze'deki saldırılar nedeniyle düzenlenen protestoların yanı sıra İsrailli yatırımcıların Atina ve Selanik'te yoğun biçimde gayrimenkul satın alması da tartışmalara yol açıyor.
Kiriakou, İsrailli yatırımcıların yüksek miktarda gayrimenkul almasının konut fiyatlarını yükselttiğini ve çalışan Yunanların kent merkezlerinde ev bulmasını zorlaştırdığını savundu.
İsraillilerin Yunanistan'da kalıcı bir varlık oluşturduğuna yönelik algının toplumdaki rahatsızlığı büyüttüğünü belirten Kiriakou, Yunan hükümetinin güvenlik politikasıyla halkın beklentilerinin birbirinden uzaklaştığını söyledi.
ATİNA İSRAİL'E YAKLAŞTI, HALK UZAKLAŞTI
Kiriakou, Türkiye karşısında İsrail'le ortaklık kuran Yunan hükümetinin kendi toplumundan aynı desteği görmediğine dikkat çekti.
"Yunan halkı bunların hiçbirini istemiyor" diyen Kiriakou, hükümet ile toplum arasında giderek büyüyen siyasi bir mesafe bulunduğunu savundu.
Haziran 2026'da yayımlanan Pew Research Center araştırmasında Yunanistan'daki katılımcıların yüzde 65'inin İsrail hakkında olumsuz görüş bildirmesi, Atina yönetiminin İsrail politikasıyla kamuoyunun eğilimi arasındaki farkı ortaya koydu. İsrail hakkında olumlu görüş bildirenlerin oranı ise yüzde 30'da kaldı.
"HESAPLAŞMA GÜNÜ YAKLAŞIYOR"
Eski CIA yetkilisi, Atina yönetiminin İsrail'le geliştirdiği stratejik ortaklığın Yunanistan'da ciddi bir siyasi krize dönüşebileceğini söyledi.
Kiriakou, "Yunan hükümeti ile Yunan halkı arasında muhtemelen yakın zamanda bir hesaplaşma günü yaşanacak" ifadelerini kullandı. Yunanistan'da 2027'de yapılması planlanan genel seçimlere işaret eden Kiriakou, İsrail'le ilişkilerin seçim sürecinin önemli tartışma başlıklarından biri olacağını öne sürdü.
Ortaya çıkan tablo, Türkiye'nin bölgesel gücünün Yunanistan'ın dış politika rotasını doğrudan etkilediğini gösteriyor. Atina yönetimi Türkiye karşısında İsrail'e yaslanırken, Yunan halkının bu ortaklığa yönelik tepkisi giderek büyüyor.
Kiriakou'nun sözleri ise Atina'nın güvenlik denklemindeki gerçeği açık biçimde ortaya koyuyor: Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de yükselen gücü, Yunanistan'ın bütün hesaplarının merkezinde yer alıyor.