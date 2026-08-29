Mekke Anlaşması’yla Körfez’de yeni dönem: Türkiye’nin rolü büyüyor

Analizde, savaşın yalnızca savunma bütçelerini ve askeri anlaşmaları etkilemediği; Körfez ülkelerinin kimlerle çalışacağı, ortaklarından ne bekleyeceği ve kriz anında nasıl hareket edeceği konusundaki yaklaşımını da değiştirdiği belirtildi.

Al Jazeera'da yayımlanan analizde, Körfez'de oluşmaya başlayan çok katmanlı güvenlik sisteminde Türkiye'nin öneminin arttığı vurgulandı. Ankara'nın Katar'la geliştirdiği birleşik askeri komuta yapısı ile Suudi Arabistan ve Pakistan'la kurduğu savunma ortaklığı, değişen güvenlik mimarisinin öne çıkan örnekleri arasında gösterildi.

ABD ve İsrail ile İran arasında altı aydır süren savaş, Körfez'de onlarca yıldır uygulanan güvenlik modelini değişime zorladı. İran'ın füze ve İHA saldırıları şehirleri, enerji tesislerini, havalimanlarını ve deniz yollarını tehdit ederken bölge ülkeleri ABD'yle ilişkilerini koruyarak yeni savunma ortaklıklarına yöneldi.

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TEHDİTLER OPERASYONEL SORUNA DÖNÜŞTÜ

Çatışmaların şehirlerin, enerji altyapısının, havalimanlarının, limanların ve deniz ticaret yollarının füze, insansız hava aracı ve diğer saldırı türlerine karşı ne kadar savunmasız olduğunu doğrudan gösterdiği belirtildi.

Daha önce tatbikatlarda ve planlama belgelerinde ele alınan tehditlerin, Körfez ülkeleri açısından acil operasyonel sorunlara dönüştüğü kaydedildi.

Körfez güvenliğinin onlarca yıl boyunca ABD'nin sağladığı dış güvenlik şemsiyesi, Washington ve diğer Batılı başkentlerle kurulan ikili ilişkiler ile Körfez İşbirliği Konseyi çatısı üzerine kurulduğu hatırlatıldı.

ABD'nin Körfez güvenliği açısından vazgeçilmez konumunu koruduğu ve öngörülebilir gelecekte merkezi rol oynamayı sürdüreceği belirtildi. Ancak yalnızca bu yapıya dayanmanın yeterli olduğu yönündeki kabulün değişmeye başladığı ifade edildi.