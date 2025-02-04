Kartal sahne alıyor! Beşiktaş, Kırklarelispor’u konuk edecek

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında bugün 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Kırklarelispor'u konuk edecek. İlk kez karşılaşacak iki takımın mücadelesine Tüpraş Stadı'ndaki bakım çalışmalarından dolayı Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma A Spor'dan yayınlanacak. Kupaya deplasmanda Sivasspor karşısında alınan galibiyetle başlayan Siyah- Beyazlılar, D Grubu'nda 3 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Kupadaki ilk maçında Bodrum FK ile 4-4 berabere kalan Yeşil- Beyazlılar ise 1 puanla 4. sırada bulunuyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Paulista, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Terzi ve Bakhtiyor Zaynutdinov forma giyemeyecek.