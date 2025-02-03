Barış Alper Yılmaz imzayı attı!

Galatasaray iç transferde dikkat çeken bir hamle yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Avrupa'dan çok sayıda talibi bulunan ve mevcut kontratı 2027'de sona erecek Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

24 yaşındaki kanat oyuncusunun yıllık 10 milyon TL civarındaki maaşı da bu sözleşmeyle birlikte 75 milyon TL'ye yükseldi. Son iki sezonda kazanılan şampiyonluklarda önemli pay sahibi olan yıldız futbolcu bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 31 maçta da takımına 11 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.