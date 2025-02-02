Trabzonspor düşme hattındaki Kayseri ile berabere kaldı!

Süper Lig'de üst üste 2 maç kazanan Trabzonspor, Kayserispor deplasmanında golsüz berabere kaldı. Ev sahibi ekip, 90 dakika boyunca Trabzonspor kalesinde önemli gol pozisyonları yakaladı.

9. dakikada Cardoso'nun şutu direkte patlayıp oyun alanına döndü. 13'te Karimi'nin ortasında ön direkte kafa vuruşunu yapan Nazon'un topunu Uğurcan Çakır çizgiden çıkardı. Kayserispor, 55'te bir golden daha yararlanamadı. Defansın arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Cardoso'nun şutunu Uğurcan çıkardı ve pozisyonun ardından sakatlandı.

80'de Kartal'ın yaydan vuruşu az farkla dışarıya çıktı. 86. dakikada Wikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı. Trabzonspor, bu sezon 10. deplasman maçından da galibiyet çıkartamadı.

OYUNUMUZUN ALTINDAYDIK

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Kazanmak için geldik. O niyetle sahaya çıktık. 2 puan kaybettik. Oyuna iyi başlamadık ama sonra toparladık. Pozisyonlar da bulduk. Oyun hakimiyeti de vardı. Rakip yarı sahada oynadık. Ama bunlarda çok hata yaptık. Çok basit top kayıpları yaptık. Agresif olmadık. Kendi oyunumuzun altındaydık" dedi.

EREN ELMALI CEZALI

Trabzonspor'un sol beki Eren Elmalı, Kayserispor maçının ikinci yarısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Eren ve kırmızı kart gören Mendy, Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.