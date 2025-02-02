SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Trabzonspor düşme hattındaki Kayseri ile berabere kaldı!

Trabzonspor, Kayseri karşısında hücumda yokları oynadı. Ev sahibi büyük fırsatlar harcadı. Bordo-Mavililer, 10. deplasman maçından da 3 puan çıkartamadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Şubat 2025
Trabzonspor düşme hattındaki Kayseri ile berabere kaldı!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Süper Lig'de üst üste 2 maç kazanan Trabzonspor, Kayserispor deplasmanında golsüz berabere kaldı. Ev sahibi ekip, 90 dakika boyunca Trabzonspor kalesinde önemli gol pozisyonları yakaladı.

    9. dakikada Cardoso'nun şutu direkte patlayıp oyun alanına döndü. 13'te Karimi'nin ortasında ön direkte kafa vuruşunu yapan Nazon'un topunu Uğurcan Çakır çizgiden çıkardı. Kayserispor, 55'te bir golden daha yararlanamadı. Defansın arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Cardoso'nun şutunu Uğurcan çıkardı ve pozisyonun ardından sakatlandı.

    80'de Kartal'ın yaydan vuruşu az farkla dışarıya çıktı. 86. dakikada Wikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı. Trabzonspor, bu sezon 10. deplasman maçından da galibiyet çıkartamadı.

    OYUNUMUZUN ALTINDAYDIK
    Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Kazanmak için geldik. O niyetle sahaya çıktık. 2 puan kaybettik. Oyuna iyi başlamadık ama sonra toparladık. Pozisyonlar da bulduk. Oyun hakimiyeti de vardı. Rakip yarı sahada oynadık. Ama bunlarda çok hata yaptık. Çok basit top kayıpları yaptık. Agresif olmadık. Kendi oyunumuzun altındaydık" dedi.

    EREN ELMALI CEZALI
    Trabzonspor'un sol beki Eren Elmalı, Kayserispor maçının ikinci yarısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Eren ve kırmızı kart gören Mendy, Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Öcalan DEM Parti’ye ne talimat verdi? İmralı’dan gelen mesajı iletmeme çabası: YPG’den 15 Şubat sinyali
    ’Yenidoğan Çetesi’ sanıklarından doktor İlker Gönen cezaevinde intihar etti
    Kardelenler
    Anneye 5 destek: Alınacak ödemeler arttı! Şartlar neler?
    Bahçeli’den ’ihraç edilen teğmenler’ açıklaması: Maskeli darbe severler aklını başına almalıdır
    Başkan Erdoğan’dan CHP’ye ve Ekrem İmamoğlu’na slogan tepkisi: Bula bula katillerin sloganını buldular
    Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Sanıklar başka cezaevine nakledildi
    Alvaro Morata Galatasaray’da! Satın alma opsiyonu detayı
    Kandil’den sabotaj: Terörist Sabri Ok Öcalan üzerinden pazarlık peşinde!
    Kemal Kılıçdaroğlu CHP’deki adaylık kavgasına daldı: Pimi çekilmiş bomba! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ne vadedecek?
    Fenerbahçe’ye harika çocuk! Transferde bomba patlayacak
    İsrail’in serbest bıraktığı Filistinliden Hamas’a övgü: 7 Ekim’den önce umudumuz yoktu
    Trump’tan Gazze skandalı! Prezervatif parası gönderdik Hamas bomba yaptı dedi O Gaza Mozambik’te çıktı
    Kayseri’de Uğurcan farkı! Kayserispor Trabzonspor 0-0 | MAÇ SONUCU
    Başkan Erdoğan CHP’yi yerden yere vurdu: İzmir’e en ufak faydaları yok!
    CANLI | Gazze ve Han Yunus’ta dördüncü rehine takası: 183 Filistinli özgür | Refah Sınır Kapısı açıldı
    Galatasaray’dan dev sürpriz! Yine İtalya’dan gelecek
    ❄️İstanbul’a kar geliyor! Valilik ve AKOM’dan peş peşe uyarı
    Fenerbahçe’de sol bek transferi de tamam! Mimovic’in ardından o da bitti
    MSB teğmenlerin korsan yemininde kararı açıkladı! 3 disiplin amiri 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi