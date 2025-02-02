Saint Maximin Napoli’de!

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Al Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin'le yollar ayrıldı. Sarı-Lacivertliler, Allan Saint- Maximin'in sözleşme feshi konusunda Al-Ahli ve oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Allan Saint- Maximin'in yeni kulübü Serie A lideri Napoli oldu. Kulüpler arsında anlaşma sağlandı. Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe ile sözleşmesini feshederek kulüpten ayrıldı. 27 yaşındaki Fransız oyuncu bugün İtalya'ya giderek sözleşme imzalayacak.



F.BAHÇE'DE ETKİSİZ KALDI

Saint Maximin 27 kez giydiği Fenerbahçe forması altında 3 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi. Fransız futbolcu beklentilerin çok altında kaldı.