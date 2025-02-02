Beşiktaş’ta Veljko Birmancevic sürprizi!

Süper Lig'de zirvenin 22 puan gerisinde kalan Beşiktaş, devre arası transfer dönemindeki sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Son olarak Hollanda ekibi Twente'ye yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Siyah-Beyazlılar hücum bölgesine takviye yapmak istiyor.

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Kartal, bu doğrultuda Çekya ekibi Sparta Prag forması giyen Veljko Birmancevic'i gündemine aldı. Edinilen bilgiye göre, Siyah-Beyazlılar'ın Sırp oyuncu için Sparta Prag'a resmi teklif gönderdiği öne sürülüyor.

7.5 milyon Euro piyasa değeri bulunan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, Sparta Prag formasını 73 kez giydi. Yetenekli oyuncu, bu maçlarda 29 kez ağları sarsarken 17 kez de gol pası verdi. Sırbistan'ın EURO 2024 kadrosunda da bulunan Birmancevic, kariyerinde Partizan; Malmö ve Toulouse gibi takımların formasını terletti.