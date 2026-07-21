Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu genişledi: CHP İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı

Silivri Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, tutuklandı.

Silivri Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet alma-verme", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma", "nüfuz ticareti" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bulut'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bulut, savcılıkta ifade vermek üzere bugün Silivri Adliyesi'ne sevk edildi.



TUTUKLAMA TALEBİ



Şüphel, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' ve 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından 'tutuklama' talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Bulut'un hakimlik işlemleri devam ederken, başsavcılık tarafından konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut mahkemece tutuklandı.

Silivri Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap, kara para aklama suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı.