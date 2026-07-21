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Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu genişledi: CHP İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı

Silivri Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı.Tutuklu Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun rüşvet paralarını döviz büroları üzerinden Bulut’a aktardığı iddiası etkin pişmanlık ifadelerine yansıdı. Soruşturmada aralarında belediye bürokratlarının da bulunduğu 10 kişi tutuklanırken, bilirkişiler 21 milyon 522 bin TL tutarında kamu zararı belirledi.

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Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu genişledi: CHP İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı

Silivri Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, tutuklandı.

Silivri Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet alma-verme", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma", "nüfuz ticareti" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bulut'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bulut, savcılıkta ifade vermek üzere bugün Silivri Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEBİ

Şüphel, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' ve 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından 'tutuklama' talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Bulut'un hakimlik işlemleri devam ederken, başsavcılık tarafından konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut mahkemece tutuklandı.

Silivri Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap, kara para aklama suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Silivri Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap, kara para aklama suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı.

RÜŞVET PARALARI BULUT'TA MI TOPLANDI

Operasyonun yeni aşamasının, belediyedeki rüşvet ağını deşifre eden etkin pişmanlık ifadesi üzerine şekillendiği öğrenildi.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, tutuklu CHP'li Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun özel kalemi ve şoförü aracılığıyla çeşitli döviz bürolarında rüşvet paraları bozduruldu.

Bozdurulan paraların bir kısmının doğrudan Doruk Bulut'a gönderildiği belirlendi.

Bu trafik, şüphelilerden alınan itiraf niteliğindeki beyanlarla somutlaştı.

12 Haziran tarihinde gerçekleştirilen ilk operasyonda Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi yakalanmıştı. 12 Haziran tarihinde gerçekleştirilen ilk operasyonda Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi yakalanmıştı.

BELEDİYEDE RÜŞVET ÇARKI

Bilirkişi raporları belediyede devasa kayıp yaşandığını ortaya koydu.

Belediye taşınmazlarının düşük bedelle satılması neticesinde tam 21 milyon 522 bin TL kamu zararı oluştuğu saptandı.

Soruşturma kapsamında belediyeye personel alınması, ruhsat ve mühürleme süreçlerindeki usulsüzlükler incelenmeye devam ediyor.

CHP'Lİ BAŞKAN DA ALINDI

Soruşturmanın düğmesine 12 Haziran'da basıldı.

Silivri Belediyesi'ne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda CHP'li Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı. Yakalanan şüphelilerin imar, ruhsat, personel alımı, taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlük yaparak haksız menfaat temin ettikleri iddia edilmişti. Tutuklular arasında Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz, Özel Kalem Müdürü Aşkın Kaynar, Meclis Üyesi Aykut Batur ve eski ilçe başkanı İbrahim Kömür gibi isimler yer alıyor.

CHPli Silivri Belediyesine yolsuzluk operasyonu: Bora Balcıoğlunun da aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklandıCHPli Silivri Belediyesine yolsuzluk operasyonu: Bora Balcıoğlunun da aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklandı

Silivri Belediyesi davasında tedbir uygulanan zanlıların isimleri şöyle:

DURUMAD SOYADGÖREV/ŞİRKET
TUTUKLUBora BALCIOĞLUSilivri Belediye Başkanı
Fatih YAVUZBaşkan Yardımcısı
Aykut BATURCHP Silivri Meclis Üyesi
Aşkın KAYNARÖzel Kalem Müdürü
İbrahim KÖMÜRSilivri CHP Eski İlçe Başkanı
Serdar TUNAÖzel Kalem Müdürü Aşkın KAYNAR'ın Şoförü
Gökhan TUNAŞah Otomotiv İnş.Tic.Ltd.Şti. Şirket ortağı
Yavuz DİRİKBektaşoğlu Döviz Ticareti Sınırlı Yetkili - Müessese A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Nihat Nahit SARAYÖNÜSaray Deniz Malzemeleri ve Yatçılık San. ve Tic.Ltd. Şti. Ortağı
Adem TUNAGüncel SGK Kaydı yok
ADLİ KONTROLPınar KALABAErstream Yayıncılık AŞ/Satış personeli/Emekli
Naci AYDINAym Danışmanlık İnşaat Taahhüt Ticaret Lmt Şti ortağı
Murat TUNAKale Şömine İnşaat,Taahhüt Sanayi Tic Lmt Şti./Şömine ustası
Yalçın TUNAÖzbingöl Plastik ve Aliminyum Doğrama San.ve TİC.Ltd.Şti.İnşaat /Emekli
Mustafa DEMİRAYAKSilivri Belediyesi Zanıta Memuru
Ayla CANSpot Denizcilik Aş./Sekreter/Emekli
Gökhan BIÇAKSilivri Belediye Park be Bahçeler Müdürlüğü/Mühendis
Adem KALABAMartı Denizcilik ve Gemi İşletmeciliği A.ş.

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