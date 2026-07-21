Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu genişledi: CHP İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı
Silivri Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı.Tutuklu Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun rüşvet paralarını döviz büroları üzerinden Bulut’a aktardığı iddiası etkin pişmanlık ifadelerine yansıdı. Soruşturmada aralarında belediye bürokratlarının da bulunduğu 10 kişi tutuklanırken, bilirkişiler 21 milyon 522 bin TL tutarında kamu zararı belirledi.
Silivri Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, tutuklandı.
Silivri Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet alma-verme", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma", "nüfuz ticareti" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bulut'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Bulut, savcılıkta ifade vermek üzere bugün Silivri Adliyesi'ne sevk edildi.
TUTUKLAMA TALEBİ
Şüphel, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' ve 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından 'tutuklama' talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Bulut'un hakimlik işlemleri devam ederken, başsavcılık tarafından konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut mahkemece tutuklandı.
RÜŞVET PARALARI BULUT'TA MI TOPLANDI
Operasyonun yeni aşamasının, belediyedeki rüşvet ağını deşifre eden etkin pişmanlık ifadesi üzerine şekillendiği öğrenildi.
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, tutuklu CHP'li Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun özel kalemi ve şoförü aracılığıyla çeşitli döviz bürolarında rüşvet paraları bozduruldu.
Bozdurulan paraların bir kısmının doğrudan Doruk Bulut'a gönderildiği belirlendi.
Bu trafik, şüphelilerden alınan itiraf niteliğindeki beyanlarla somutlaştı.
BELEDİYEDE RÜŞVET ÇARKI
Bilirkişi raporları belediyede devasa kayıp yaşandığını ortaya koydu.
Belediye taşınmazlarının düşük bedelle satılması neticesinde tam 21 milyon 522 bin TL kamu zararı oluştuğu saptandı.
Soruşturma kapsamında belediyeye personel alınması, ruhsat ve mühürleme süreçlerindeki usulsüzlükler incelenmeye devam ediyor.
CHP'Lİ BAŞKAN DA ALINDI
Soruşturmanın düğmesine 12 Haziran'da basıldı.
Silivri Belediyesi'ne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda CHP'li Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı. Yakalanan şüphelilerin imar, ruhsat, personel alımı, taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlük yaparak haksız menfaat temin ettikleri iddia edilmişti. Tutuklular arasında Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz, Özel Kalem Müdürü Aşkın Kaynar, Meclis Üyesi Aykut Batur ve eski ilçe başkanı İbrahim Kömür gibi isimler yer alıyor.
Silivri Belediyesi davasında tedbir uygulanan zanlıların isimleri şöyle:
|DURUM
|AD SOYAD
|GÖREV/ŞİRKET
|TUTUKLU
|Bora BALCIOĞLU
|Silivri Belediye Başkanı
|Fatih YAVUZ
|Başkan Yardımcısı
|Aykut BATUR
|CHP Silivri Meclis Üyesi
|Aşkın KAYNAR
|Özel Kalem Müdürü
|İbrahim KÖMÜR
|Silivri CHP Eski İlçe Başkanı
|Serdar TUNA
|Özel Kalem Müdürü Aşkın KAYNAR'ın Şoförü
|Gökhan TUNA
|Şah Otomotiv İnş.Tic.Ltd.Şti. Şirket ortağı
|Yavuz DİRİK
|Bektaşoğlu Döviz Ticareti Sınırlı Yetkili - Müessese A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
|Nihat Nahit SARAYÖNÜ
|Saray Deniz Malzemeleri ve Yatçılık San. ve Tic.Ltd. Şti. Ortağı
|Adem TUNA
|Güncel SGK Kaydı yok
|ADLİ KONTROL
|Pınar KALABA
|Erstream Yayıncılık AŞ/Satış personeli/Emekli
|Naci AYDIN
|Aym Danışmanlık İnşaat Taahhüt Ticaret Lmt Şti ortağı
|Murat TUNA
|Kale Şömine İnşaat,Taahhüt Sanayi Tic Lmt Şti./Şömine ustası
|Yalçın TUNA
|Özbingöl Plastik ve Aliminyum Doğrama San.ve TİC.Ltd.Şti.İnşaat /Emekli
|Mustafa DEMİRAYAK
|Silivri Belediyesi Zanıta Memuru
|Ayla CAN
|Spot Denizcilik Aş./Sekreter/Emekli
|Gökhan BIÇAK
|Silivri Belediye Park be Bahçeler Müdürlüğü/Mühendis
|Adem KALABA
|Martı Denizcilik ve Gemi İşletmeciliği A.ş.
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