Şampiyonlar Ligi’nde erken final!

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA'nın genel merkezinde yapıldı.

Kura çekiminde, lig aşamasında 9 ila 24. sıralardaki 16 takım yer aldı. Kurada en dikkat çekici eşleşme, son iki yılın şampiyonları Manchester City ile Real Madrid arasında oldu.

Eşleşmelerde ilk maçlar 11-12 Şubat'ta, rövanşlar ise 18-19 Şubat tarihlerinde oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final 31 Mayıs'ta Alman ekibi Bayern Münih'in sahası olan Allianz Arena'da yapılacak.



EŞLEŞMELER ŞU ŞEKİLDE:

- Brest - PSG

- Benfica - Monaco

- Juventus- PSV

- Feyenoord - Milan

- M.City - Real Madrid

- Club Brugge - Atalanta

- Celtic - Bayern Münih

- Sporting - Dortmund