Şampiyonlar Ligi’nde erken final!

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA'nın genel merkezinde yapıldı.
Kura çekiminde, lig aşamasında 9 ila 24. sıralardaki 16 takım yer aldı. Kurada en dikkat çekici eşleşme, son iki yılın şampiyonları Manchester City ile Real Madrid arasında oldu.
Eşleşmelerde ilk maçlar 11-12 Şubat'ta, rövanşlar ise 18-19 Şubat tarihlerinde oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final 31 Mayıs'ta Alman ekibi Bayern Münih'in sahası olan Allianz Arena'da yapılacak.
EŞLEŞMELER ŞU ŞEKİLDE:
- Brest - PSG
- Benfica - Monaco
- Juventus- PSV
- Feyenoord - Milan
- M.City - Real Madrid
- Club Brugge - Atalanta
- Celtic - Bayern Münih
- Sporting - Dortmund