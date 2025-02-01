Çağlar’a Stuttgart kancası! Bundesliga ekibi Fenerbahçe’nin milli stoperini gözüne kestirdi

Kış transfer sezonunda yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe'nin yıldızları Avrupa'nın radarına takılıyor. Bundesliga'nın önde gelen ekiplerinden Stuttgart, Sarı-Lacivertliler'in milli stoperini transfer etmek için harekete geçti.

Stuttgart, 28 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonu bulunan bir kiralama formülü ile kadrosuna katmak istiyor. Altınordu çıkışlı oyuncu daha önce 2016-2018 yılları arasında Bundesliga ekibi Freiburg'ta forma giymişti.

8.5 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Sarı-Lacivertliler, tecrübeli oyuncunun bonservisini geçen sezon İspanyol devi Atletico Madrid'ten 8.5 milyon Euro karşılığında almıştı. Bu sezon Fenerbahçe forması ile tüm kulvarlarda 22 maça çıkan 1.85'lik savunmacı 2 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe Yönetimi'nin Stuttgart'a henüz net cevap vermediği belirtildi. Ancak takımda artan stoper sayısı nedeniyle teklifi düşündükleri öğrenildi. Fenerbahçe, 8.5 milyon Euro bonservis ödediği yıldız oyuncusuna 10 milyon Euro veren kulüple masaya oturmaya şimdilik sıcak bakıyor.