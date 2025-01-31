Trabzonspor, Oleksandr Zubkov transferinde mutlu sona ulaştı!

Trabzonspor uzun bir süredir Shakhtar Donetsk ile görüşmelerini sürdürdüğü Oleksandr Zubkov transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-Mavili takımın Ukrayna ekibiyle son yaptığı görüşmenin ardından 28 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için prensip anlaşmasına vardı.

Karadeniz ekibinin oyuncu için Shakhtar'a 6,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ve bu bedeli de 4 taksit halinde vereceği öğrenildi. Trabzonspor'un Batagov ve Sikan'dan sonra bu sezon kadrosuna kattığı 3. Ukraynalı olacak Zubkov'un kısa süre içerisinde Trabzon'a gelmesi bekleniyor. Zubkov, Shakhtar formasıyla çıktığı 21 maçta 7 gol, 6 asistlik performans sergiledi.