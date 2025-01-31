Milan Skriniar’da mutlu son!

Skriniar imzaya attı. Fenerbahçe'den Slovak stoper için yapılan açıklamada "Kulübümüz, Milan Skriniar'ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar Sarı-Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki futbolcu "Harika hissediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarım ve tüm ekiple birlikte sahada olmak için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe taraftarlarına selamlarımı yolluyorum. Taraftarlarımız harika" dedi.