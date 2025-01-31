İtalya’dan Kartal’a Lorenzo Insigne iddiası geldi!

Beşiktaş için İtalya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Çizme basınından Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Siyah-Beyazlılar Toronto'da forma giyen 33 yaşındaki sol kanat oyuncusu Lorenzo Insigne ile yakından ilgileniyor.

Habere göre Toronto'dan ayrılmayı düşünen Insigne, İtalya'ya dönmeyi tercih ediyor ancak yakın arkadaşı Ciro Immobile'nin varlığından dolayı Beşiktaş'a sıcak bakıyor. Toronto ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Insigne geçtiğimiz sezon Toronto formasıyla çıktığı 30 karşılaşmada 7 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.