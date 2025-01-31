SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Ajax'a kaybeden Cimbom son 8 şansını kaçırdı! Play-off'a kaldı

Sarı-Kırmızılılar, 23’te Traore’nin golüyle yıkıldı. Önemli fırsatları harcayan Aslan, 58’de Fitz-Jim’in golüyle bir şok daha yaşadı. Osimhen 90+4’te golünü attı ama ilk 8 için yeterli olmadı. Ajax, Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’tan sonra G.Saray’ı da yıktı. Cimbom Avrupa Ligi’ni 14. sırada tamamladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Ocak 2025
Ajax’a kaybeden Cimbom son 8 şansını kaçırdı! Play-off’a kaldı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Play-off turuna kaldı. Sarı-Kırmızılılar, 17. dakikada mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Barış Alper Yılmaz'ın ortasında Osimhen'in kafa vuruşu az farkla auta gitti. 22'de Osimhen'in ceza sahası içinden yaptığı sert şut direğin hemen yanından dışarı çıktı. 1 dakika sonra Ajax, Traore'nin golüyle öne geçti: 1-0.

    BERKAN'DAN BÜYÜK HATA
    Kaan Ayhan'ın 57. dakikada orta şut karışımı vuruşunda kaleci Pasveer topu güçlükle kornere çeldi. 58'de Berkan'ın yaptığı ıskada topu önünde bulan Kian Fitz-Jim, yaptığı şık vuruşla farkı 2'ye çıkartan golü attı:

    2-0. 66'da Sara'nın ceza sahasından sert şutunu kaleci güçlükle çeldi. Kale önünde topu önünde bulan Batshuayi topu dışarı yolladı. 1 dakika sonra Osimhen, kaleciyi geçti, topu boş kaleye gönderemedi. Maçın sonucunu 90+4'te Osimhen belirledi: 1-2.

    MERTENS: YAZIK OLDU
    G.Saray'ın Belçikalı yıldızı Mertens, Ajax maçından sonra açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Yazık oldu. Sezon başından beri ilk mağlubiyetimizi aldık. Daha fazla puan alabilirdik. Ama olmadı" dedi.

    OSIMHEN TORREIRA VE SANCHEZ CEZALI
    Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Uruguaylı atom karıncası Lucas Torreira ve Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, Ajax maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştüler.

    YUNUS AKGÜN SAKATLANDI
    Temsilcimiz Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Yunus Akgün, Hollanda deplasmanında şanssız bir günündeydi. Milli futbolcu, ikinci yarıda sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yunus Akgün'ün yerine oyuna Michy Batshuayi dahil oldu.

    Amsterdamda seri sonu! Ajax Galatasaray 2-1 | MAÇ SONUCUAmsterdamda seri sonu! Ajax Galatasaray 2-1 | MAÇ SONUCU
    Amsterdam'da seri sonu! Ajax Galatasaray 2-1 | MAÇ SONUCU

    Avrupa Ligindeki muhtemel rakiplerimiz belli oldu!Avrupa Ligindeki muhtemel rakiplerimiz belli oldu!
    Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz belli oldu!
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Özel hastaneler yönetmeliği değişti! Fahiş fiyatının önüne geçilecek
    CANLI | Kritik konum şüpheli kaza: ABD’de uçak ve helikopter çarpıştı! Kurtulan olmadı | Donald Trump: Helikopter yanlış zamanda yanlış yerdeydi
    Emekliye Şubat’ta promosyon Mart’ta ikramiye! Neler değişecek? Kim, ne kadar alacak?
    Eyüpsultan’da korkunç cinayet: Aynı aileden 4 kişinin cansız bedeni bulundu I Katil evin oğlu çıktı
    Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakiplerimiz belli oldu!
    Teklif Meclis’te kabul edildi: En düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya çıktı!
    Amsterdam’da seri sonu! Ajax Galatasaray 2-1 | MAÇ SONUCU
    CANLI TAKİP | Gazze’de esir takasında üçüncü tur! 3 İsrailliye karşı 110 Filistinli özgür
    Fenerbahçe play-off’a tutundu! Midtjylland - Fenerbahçe : 1-2 | MAÇ SONUCU
    Malatya’da hak sahipleri yeni yuvalarına kavuşuyor! 2 bin 175 konutun inşası tamamlandı
    Kartal buraya kadar! Twente Beşiktaş 1-0 | MAÇ SONUCU
    Fenerbahçe’den 5. bomba! Mimovic’ten sonra sıra onda
    İtalyan arşivleri açıldı! Papa suikastında Mehmet Ali Ağca’ya tetiği çektiren ASALA çıktı... Ben Ermeniyim ifadesi ve 1984 CIA raporu
    Galatasaray forvetini buldu! Dünya yıldızı İstanbul’a geliyor
    CHP’de ön seçim krizi büyüyor! İmamoğlu daha yoklamaya girmeden adayım dedi... Mansur Yavaş’tan 50 bin ölçümlü anket önerisi geldi
    Hamas resmen açıkladı: Muhammed Deif şehit oldu
    12 yaşındaki Gazzeli Tasnim’den Başkan Erdoğan’a Türkçe mektup: Yeryüzündeki tüm Müslümanların babası
    Başkan Erdoğan talimatı verdi: MİT 5 Taylandlı rehinenin Gazze’de serbest bırakılmasını sağladı
    Beyniniz 20 yıl önceden sinyal veriyor! Uzmanından alzheimer riskini minimuma indiren 4 altın tavsiye
    Başka Bir Gün’ün Güngör Alsoy’u Nur Sürer’in eski eşi Yeşilçam yıldızı çıktı! Oğlunun babası meğer...