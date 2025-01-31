Ajax’a kaybeden Cimbom son 8 şansını kaçırdı! Play-off’a kaldı

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Play-off turuna kaldı. Sarı-Kırmızılılar, 17. dakikada mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Barış Alper Yılmaz'ın ortasında Osimhen'in kafa vuruşu az farkla auta gitti. 22'de Osimhen'in ceza sahası içinden yaptığı sert şut direğin hemen yanından dışarı çıktı. 1 dakika sonra Ajax, Traore'nin golüyle öne geçti: 1-0.

BERKAN'DAN BÜYÜK HATA

Kaan Ayhan'ın 57. dakikada orta şut karışımı vuruşunda kaleci Pasveer topu güçlükle kornere çeldi. 58'de Berkan'ın yaptığı ıskada topu önünde bulan Kian Fitz-Jim, yaptığı şık vuruşla farkı 2'ye çıkartan golü attı:

2-0. 66'da Sara'nın ceza sahasından sert şutunu kaleci güçlükle çeldi. Kale önünde topu önünde bulan Batshuayi topu dışarı yolladı. 1 dakika sonra Osimhen, kaleciyi geçti, topu boş kaleye gönderemedi. Maçın sonucunu 90+4'te Osimhen belirledi: 1-2.

MERTENS: YAZIK OLDU

G.Saray'ın Belçikalı yıldızı Mertens, Ajax maçından sonra açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Yazık oldu. Sezon başından beri ilk mağlubiyetimizi aldık. Daha fazla puan alabilirdik. Ama olmadı" dedi.



OSIMHEN TORREIRA VE SANCHEZ CEZALI

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Uruguaylı atom karıncası Lucas Torreira ve Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, Ajax maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştüler.



YUNUS AKGÜN SAKATLANDI

Temsilcimiz Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Yunus Akgün, Hollanda deplasmanında şanssız bir günündeydi. Milli futbolcu, ikinci yarıda sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yunus Akgün'ün yerine oyuna Michy Batshuayi dahil oldu.