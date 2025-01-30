Galatasaray son maçında Konyaspor'u 1-0 yendi (İHA)

ASLAN İLK GALİBİYET PEŞİNDE

UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'ın konuğu olan Galatasaray, Amsterdam'daki mücadelede tarihinin ilk Hollanda deplasmanı galibiyetini almayı hedefliyor. PSV ve AZ Alkmaar ile karşılaştığı mücadelelerinin hiçbirini kazanamayan Aslan bu kez şeytanın bacağını kırmak amacında.

Galatasaray, PSV ile oynadığı 8 karşılaşmanın yalnızca 2'sini kazanırken, 6 maçta mağlup oldu. Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile oynadığı tek mücadelede ise sahadan beraberlikle ayrıldı.