Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Ajax ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Ajax ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
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AJAX - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ
AJAX
GALATASARAY: Muslera, Sanchez, Mertens, Yunus, Berkan, Sara, Kaan, Toreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış Alper
ASLAN İLK GALİBİYET PEŞİNDE
UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'ın konuğu olan Galatasaray, Amsterdam'daki mücadelede tarihinin ilk Hollanda deplasmanı galibiyetini almayı hedefliyor. PSV ve AZ Alkmaar ile karşılaştığı mücadelelerinin hiçbirini kazanamayan Aslan bu kez şeytanın bacağını kırmak amacında.
Galatasaray, PSV ile oynadığı 8 karşılaşmanın yalnızca 2'sini kazanırken, 6 maçta mağlup oldu. Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile oynadığı tek mücadelede ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
NAMAĞLUP VE 13 PUANI VAR
Galatasaray bu sezon son yenilgisini Şampiyonlar Ligi play-offlarında Young Boys'a karşı almıştı. O günden bu yana yenilmeyen Okan Buruk''un öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi'nde de rakiplerine boyun eğmedi.
Yeni formatıyla düzenlenen organziasyonda 7 karşılaşmada 13 puan alıp üst grubun adeta ensesine yapışan ASlan, deplasmanlarda çıktığı 3 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.