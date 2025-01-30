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Galatasaray'ın Ajax maçı ilk 11'i belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, son hafta maçında Ajax'a konuk oluyor. Sarı kırmızılı ekip Amsterdam'da rakibini yenerek ilk 8'de yer almak ve doğrudan üst tura yükselmek amacında. Teknik direktör Okan Buruk da grubun final karşılaşmasında ilk 11'ini belirledi. Ajax - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 21:46 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 21:56
Galatasaray’ın Ajax maçı ilk 11’i belli oldu!

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    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Ajax ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

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    Ajax - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...


    AJAX - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

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    ASLAN İLK GALİBİYET PEŞİNDE

    UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'ın konuğu olan Galatasaray, Amsterdam'daki mücadelede tarihinin ilk Hollanda deplasmanı galibiyetini almayı hedefliyor. PSV ve AZ Alkmaar ile karşılaştığı mücadelelerinin hiçbirini kazanamayan Aslan bu kez şeytanın bacağını kırmak amacında.

    Galatasaray, PSV ile oynadığı 8 karşılaşmanın yalnızca 2'sini kazanırken, 6 maçta mağlup oldu. Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile oynadığı tek mücadelede ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

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    NAMAĞLUP VE 13 PUANI VAR

    Galatasaray bu sezon son yenilgisini Şampiyonlar Ligi play-offlarında Young Boys'a karşı almıştı. O günden bu yana yenilmeyen Okan Buruk''un öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi'nde de rakiplerine boyun eğmedi.

    Yeni formatıyla düzenlenen organziasyonda 7 karşılaşmada 13 puan alıp üst grubun adeta ensesine yapışan ASlan, deplasmanlarda çıktığı 3 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

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