Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Beşiktaş elenirken Fenerbahçe ve Galatasaray adını play-off turuna yazdırdı. İki ekibimizin hangi takımlarla eşleşeceği de belli oldu.
Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Beşiktaş elenirken Fenerbahçe ve Galatasaray adını play-off turuna yazdırdı. İki ekibimizin hangi takımlarla eşleşeceği de belli oldu.
MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ
Danimarka'dan beraberlikle dönen Fenerbahçe, Bodo Glimt veya Anderlecht'tan biri ile karşılaşacak. Ajax'a 2-1 yenilerek sahadan puansız ayrılan Galatasaray ise AZ Alkmaar veya FC Midtjylland ile eşleşecek.
TOTTENHAM YİNE RAKİP OLABİLİR!
Galatasaray'ın turu atlaması halinde ise muhtemel rakiplerinden biri grupta karşı karşıya geldiği Tottenham. Londra temsilcisinin yanı sıra Manchester United da Cimbom ile eşleşebilir.
Fenerbahçe'nin bu turdaki olası eşleşmesi ise Olympiakos veya Rangers ile gerçekleşecek.
Kura saat 15.00'te çekilecek.
PLAY-OFF TURU MAÇLARI 13 VE 20 ŞUBAT'TA
Avrupa Ligi'nde play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.