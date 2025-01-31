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Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Beşiktaş elenirken Fenerbahçe ve Galatasaray adını play-off turuna yazdırdı. İki ekibimizin hangi takımlarla eşleşeceği de belli oldu.