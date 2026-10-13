UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Türk dizileri Cannes sokaklarında! atv'nin 4 yeni yapımı dünya sahnesinde

Türkiye'de "Dizi atv'de izlenir" sloganıyla yıllardır zirvedeki yerini koruyan atv, güçlü hikâyeleri, başarılı oyuncu kadroları ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle dünyanın önde gelen içerik fuarlarından MIPCOM'da yerini aldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Türk dizileri Cannes sokaklarında! atv'nin 4 yeni yapımı dünya sahnesinde

Cannes'da bu yıl düzenlenen MIPCOM içerik fuarında, televizyon ve içerik sektörünün önde gelen temsilcileri bir araya gelirken, Türk dizilerine yönelik uluslararası ilgi de artmaya devam ediyor.

Türkiye'de geniş izleyici kitleleriyle buluşan atv dizileri de güçlü hikâyeleri ve farklı türlerdeki anlatılarıyla küresel pazarda dikkat çekiyor. Türkiye'deki başarısını uluslararası arenaya taşıyan kanal, MIPCOM Cannes'da etkileyici standı ve dikkat çeken çalışmalarıyla yer alırken, atv distribution tarafından uluslararası pazarlarda lisanslanan yeni sezon yapımlarını dünyanın dört bir yanından gelen sektör profesyonelleriyle buluşturuyor.

atv'nin yeni sezon dizileri, Cannes'da düzenlenen MIPCOM içerik fuarında uluslararası sektör temsilcilerinin beğenisine sunuluyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)atv'nin yeni sezon dizileri, Cannes'da düzenlenen MIPCOM içerik fuarında uluslararası sektör temsilcilerinin beğenisine sunuluyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

AFİŞLER CANNES'DA

Cannes sokaklarında ve fuar alanında yer alan atv afişleri, şehrin merkezinde ziyaretçilerin karşısına çıkarken, dizilerin görselleri büyük ilgi gördü.

MIPCOM için Cannes'a gelen temsilciler, atv'nin yeni sezon yapımlarının afişleriyle fuar alanına gelmeden şehir sokaklarında karşılaşma fırsatı buldu. atv standında bu yıl, atv distribution tarafından uluslararası pazarlarda lisanslanan "Altı Üstü İstanbul", "Güneşin Doğduğu Yer", "Mercan Köşk" ve "A.B.İ." dizilerinin tanıtımı gerçekleştiriliyor.

Türk dizileri uluslararası pazarda ilgi görmeye devam ederken, atv'nin dört yeni yapımı Cannes'daki MIPCOM'da tanıtılıyor.Türk dizileri uluslararası pazarda ilgi görmeye devam ederken, atv'nin dört yeni yapımı Cannes'daki MIPCOM'da tanıtılıyor.

Farklı hikâyeleri, güçlü oyuncu kadroları ve dikkat çeken yapım özellikleriyle öne çıkan diziler, MIPCOM'da uluslararası içerik alıcılarının beğenisine sunuluyor.

atv distribution tarafından uluslararası pazarlarda lisanslanan bu yapımlar, Türk televizyon içeriklerinin uluslararası yolculuğuna büyük katkı sağlamaya devam ediyor.

"Güneşin Doğduğu Yer" Cannes MIPCOM'da vitrine çıktı! atv'nin yıldızı Burak Özçivit ilgi odağı oldu
SONRAKİ HABER

Cannes'ta güneş Burak Özçivit'le doğdu
Ahsen Kaya
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Televizyon

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler