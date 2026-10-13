Cannes'da bu yıl düzenlenen MIPCOM içerik fuarında, televizyon ve içerik sektörünün önde gelen temsilcileri bir araya gelirken, Türk dizilerine yönelik uluslararası ilgi de artmaya devam ediyor.

Türkiye'de geniş izleyici kitleleriyle buluşan atv dizileri de güçlü hikâyeleri ve farklı türlerdeki anlatılarıyla küresel pazarda dikkat çekiyor. Türkiye'deki başarısını uluslararası arenaya taşıyan kanal, MIPCOM Cannes'da etkileyici standı ve dikkat çeken çalışmalarıyla yer alırken, atv distribution tarafından uluslararası pazarlarda lisanslanan yeni sezon yapımlarını dünyanın dört bir yanından gelen sektör profesyonelleriyle buluşturuyor. atv'nin yeni sezon dizileri, Cannes'da düzenlenen MIPCOM içerik fuarında uluslararası sektör temsilcilerinin beğenisine sunuluyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)