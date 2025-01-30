Trabzonspor artık saatleri sayıyor: Zubkov hazır sıra Shakhtar’da!

Trabzonspor bu sezonki 3. Ukraynalı transferini gerçekleştirmek üzere. Bordo- Mavili yönetim kurulu, Shakhtar Donetsk yetkililerinden izin alarak Zubkov ile bir görüşme gerçekleştirdi ve sözleşme süresi dahil olmak üzere birçok konuda prensipte anlaşmaya vardı. Kulüpler arasındaki son görüşme ise bugün gerçekleştirilecek. Şu ana kadar rakamsal konulardaki aradaki farklılığı ciddi oranda azaltan kulüplerin yapılacak olan son görüşmede tüm detayları konuşup karara bağlaması bekleniyor. Daha önce aynı takımdan Danylo Sikan'ı 6 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer eden Trabzonpor'un, Zubkov için de bu rakama yaklaşık bir seviye ile anlaşması bekleniyor. 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Shakhtar Donetsk ile 4 Ukrayna şampiyonluğu ve 4 Ukrayna Kupası kazandı. Macaristan'da Ferencvaros'ta forma giyerken ise 3 kez Macaristan şampiyonluğu tattı. 1 kez de Macaristan Kupası sevinci yaşadı. Ukrayna Milli Takımı'nda ise 36 maçta 2 kez fileleri sarsmayı başardı.

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