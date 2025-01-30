Fenerbahçe’de Mimovic sürprizi

Nijeryalı ağ beki Osayi Samuel ile yaptığı sözleşme uzatma görüşmelerinde bir türlü orta yolu bulamayan ve bu gelişme üzerine sağ bek arayışlarını başlayan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Sarı-Lacivertliler, Kızılyıldız'da forma giyen 20 yaşındaki Sırp futbolcu Ognjen Mimovic için Sırp ekibi ile anlaşma sağladı.

YÜZDE 15 PAY VERİLECEK

Sarı-Lacivertliler Kızılyıldız'a 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Fenerbahçe, 4,5 yıllığına kadrosuna katacağı genç futbolcu için Sırp ekibine sonraki satıştan da yüzde 15 pay verecek. 20 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Mimovic bu sezon Kızılyıldız formasıyla 18 karşılaşmada süre aldı. Genç sağ bek, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Genç futbolcunun Premier Lig ve Fransa'dan gelen teklifleri reddedip Fenerbahçe'yi tercih ettiği de gelen haberler arasında.