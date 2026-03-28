Fenerbahçe'den Filip Kostic sürprizi! Bedava transfer olabilir

Fenerbahçe’de yaz transfer dönemi öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimin, eski oyuncusu Filip Kostic için yeniden harekete geçtiği öne sürüldü. Juventus ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanan Sırp futbolcu için birçok kulübün devrede olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den Filip Kostic sürprizi! Bedava transfer olabilir
  • Juventus, Filip Kostic ile sözleşme yenilememe kararı aldı ve oyuncunun takımda kalma ihtimali zayıfladı.
  • Fenerbahçe, Jose Mourinho döneminde kiralık olarak forma giyen Kostic'i yeniden kadrosuna katmak istiyor.
  • Benfica, Cagliari, Parma, Genoa, Fiorentina ve Atalanta da 33 yaşındaki oyuncu için transfer girişiminde bulunuyor.
  • Kostic bu sezon Juventus formasıyla 22 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti.
  • Juventus'ta Kenan Yıldız ve Weston McKennie ile yapılan sözleşme uzatmaları kadro planlamasını farklı yönde şekillendirdi.

Juventus'un Filip Kostic ile sözleşme yenilememe kararı aldığı ifade edildi. Bu gelişmenin ardından deneyimli sol kanat oyuncusunun geleceği transfer piyasasının öne çıkan başlıklarından biri haline geldi. İtalyan basınında yer alan iddialara göre Fenerbahçe de bu süreçte oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında bulunuyor.

Fenerbahçe'den Filip Kostic sürprizi! Bedava transfer olabilir-2

FENERBAHÇE ESKİ OYUNCUSU İÇİN DEVREDE

Filip Kostic'in, Jose Mourinho döneminde kiralık olarak Fenerbahçe forması giymesi transfer ihtimalini daha da dikkat çekici hale getirdi. Sarı-lacivertli kulübün, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve sezon sonu oluşacak fırsatı değerlendirmek istediği konuşuluyor.

Fenerbahçe'den Filip Kostic sürprizi! Bedava transfer olabilir-3

JUVENTUS'TA KALMA İHTİMALİ ZAYIFLADI

Juventus'ta Kenan Yıldız ve Weston McKennie ile yapılan sözleşme uzatmalarının ardından Filip Kostic'in takımda kalma ihtimalinin iyice düştüğü belirtiliyor. İtalyan ekibinde kadro planlamasının farklı yönde şekillenmesi, tecrübeli futbolcunun ayrılığını daha güçlü bir olasılık haline getirdi.

Fenerbahçe'den Filip Kostic sürprizi! Bedava transfer olabilir-4

TRANSFERDE YOĞUN REKABET VAR

Filip Kostic için yalnızca Fenerbahçe'nin değil, birçok kulübün devrede olduğu ifade ediliyor. Benfica'nın da Mourinho'nun talebi doğrultusunda oyuncuyu transfer etmek istediği belirtilirken İtalya'dan Cagliari, Parma, Genoa, Fiorentina ve Atalanta'nın da 33 yaşındaki yıldız için girişimlerde bulunduğu öne sürülüyor.

Fenerbahçe'den Filip Kostic sürprizi! Bedava transfer olabilir-5

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Filip Kostic, bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıktı. Sırp futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Tecrübesi ve hücumdaki etkinliğiyle dikkat çeken yıldız oyuncunun yaz transfer döneminde adından daha fazla söz ettirmesi bekleniyor.

