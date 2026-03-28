Juventus'un Filip Kostic ile sözleşme yenilememe kararı aldığı ifade edildi. Bu gelişmenin ardından deneyimli sol kanat oyuncusunun geleceği transfer piyasasının öne çıkan başlıklarından biri haline geldi. İtalyan basınında yer alan iddialara göre Fenerbahçe de bu süreçte oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında bulunuyor.
FENERBAHÇE ESKİ OYUNCUSU İÇİN DEVREDE
Filip Kostic'in, Jose Mourinho döneminde kiralık olarak Fenerbahçe forması giymesi transfer ihtimalini daha da dikkat çekici hale getirdi. Sarı-lacivertli kulübün, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve sezon sonu oluşacak fırsatı değerlendirmek istediği konuşuluyor.
JUVENTUS'TA KALMA İHTİMALİ ZAYIFLADI
Juventus'ta Kenan Yıldız ve Weston McKennie ile yapılan sözleşme uzatmalarının ardından Filip Kostic'in takımda kalma ihtimalinin iyice düştüğü belirtiliyor. İtalyan ekibinde kadro planlamasının farklı yönde şekillenmesi, tecrübeli futbolcunun ayrılığını daha güçlü bir olasılık haline getirdi.
TRANSFERDE YOĞUN REKABET VAR
Filip Kostic için yalnızca Fenerbahçe'nin değil, birçok kulübün devrede olduğu ifade ediliyor. Benfica'nın da Mourinho'nun talebi doğrultusunda oyuncuyu transfer etmek istediği belirtilirken İtalya'dan Cagliari, Parma, Genoa, Fiorentina ve Atalanta'nın da 33 yaşındaki yıldız için girişimlerde bulunduğu öne sürülüyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Filip Kostic, bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıktı. Sırp futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Tecrübesi ve hücumdaki etkinliğiyle dikkat çeken yıldız oyuncunun yaz transfer döneminde adından daha fazla söz ettirmesi bekleniyor.