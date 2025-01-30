Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer: "Kazanmak için buradayız"

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer Twente maçının kendisi ve oyuncuları için iyi bir test olacağını söyledi. Norveçli teknik adam, sabırsız olduğunu vurgulayarak,"Bize zorluk çıkaracakladır ama biz bunu çözmeliyiz" dedi. Avrupa'da devam etmek istediklerinin altını çizen Solskjaer, kazanmak için geldiklerini belirtirken, "Avrupa'da turu geçersek, bu herkesi birleştirecek olumlu bir durum olur. Bilbao'ya karşı olduğu gibi goller atmamız gerekiyor. Çok kaliteli oyuncularımız var. Düzenli olarak ligde de adım adım yukarıya gitmeliyiz. Avrupa'da devam etmek istiyoruz evet. Ama ligi bırakmış değiliz. Hedefimiz en azından ilk 3'e girmek" dedi.

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