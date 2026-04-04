CANLI YAYIN
Geri

Pentagon’da kriz: Savunma Bakanı Hegseth kovulmaktan korkuyor

Pentagon’da üst düzey isimler arasında yaşanan görev değişikliği ve istifa iddiaları Washington’da krize neden oldu. ABD basınına göre Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll ile yaşadığı gerilim ve olası görevden almalar nedeniyle baskı altında. Hegseth’in görevden alınması ve yerine Driscoll’ün geçirilmesinden endişeli olduğu iddia ediliyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in görevden alınması ve yerine Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll'un geçmesinden endişeli olduğu iddia edildi.
  • Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George'un derhal emekli olacağı Pentagon tarafından açıklandı.
  • Hegseth'in Driscoll ile anlaşmazlık yaşadığı ancak Beyaz Saray tarafından kendisine Driscoll'u şimdilik kovamayacağının söylendiği öne sürüldü.
  • Driscoll'un ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile yakınlığı ve Hegseth'in muhtemel halefi olarak konuşulması şüpheleri artırdı.
  • Hegseth'in George'dan istifa ederek emekliye ayrılmasını istediği ve bu göreve Trump'ın vizyonunu hayata geçirecek birini getirmek istediği iddia edildi.

ABD'de tasfiyeler ve Pentagon'da kaos devam ediyor. ABD basını, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, görevden alınması ve yerine Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll'un geçmesinden "endişeli olduğunu" iddia etti.

Trump ve Hegseth, Fotoğraflar: Reuters

TRUMP HEGSETH'İ KOVACAK MI?

New York Post gazetesine konuşan kaynaklar, Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George'un "derhal emekli olacağının" bildirilmesinin ardından Hegseth'e ilişkin iddialarda bulundu.

Buna göre kaynaklar, Hegseth'in, Kara Kuvvetleri Sekreteri Driscoll ile anlaşmazlık yaşadığını, ancak Beyaz Saray tarafından kendisine Driscoll'u "şimdilik kovamayacağının" söylendiğini öne sürdü.

HEGSETH ENDİŞELİ

Hegseth'in görevden alınma konusunda "endişeli olduğunu" ve yerine en güçlü adayın Driscoll olduğunu bildiğini söyleyen kaynaklar, "Bu yüzden Hegseth, Driscoll'a yakın olduğunu düşündüğü herkesi hedef alıyor." yorumunu yaptı.

MUHTEMEL HALEFİ DE BELLİ

Habere göre, Driscoll'un ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile yakınlığı ve geçen sene adının kulislerde "Hegseth'in muhtemel halefi" olarak konuşulması da şüpheleri artırdı.

Kaynaklar ayrıca, Hegseth'in Driscoll'u "kenara itmeye çalıştığını", ancak Vance'in kendisinin arkasında durduğunu öne sürdü.

The Atlantic dergisine konuşan Beyaz Saray yetkilileri, Driscoll'un görevde kalıp kalmamasına ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü, bir Pentagon yetkilisi ise Driscoll'un yakın zamanda görevden ayrılmasının beklendiğini öne sürmüştü.

PENTAGON'DA KAOS

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George'un "derhal emekli olacağını" bildirmişti.

Pentagon'dan gelen resmi açıklamanın öncesinde ABD basını, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in George'dan "istifa ederek emekliye ayrılmasını istediği" yönünde iddialara yer vermişti.

İsmini vermeyen kaynaklara göre Hegseth, bu göreve, Başkan Donald Trump'ın orduya ilişkin vizyonunu hayata geçirecek birini getirmek istediğini dile getirmişti.

Pentagon’da sahte dedikodu skandalı: Köstebek avı ortalığı karıştırdı

Çalınan 2.500 yıllık altın miğfer bulundu: Şüphelilerle pazarlık yapıldı
SONRAKİ HABER

2.500 yıllık hazine bulundu!

 Türkiye arabulucu rolünü sürdürecek: İstanbul'da Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi sona erdi
ÖNCEKİ HABER

İstanbul'da Ukrayna masası

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler