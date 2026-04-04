Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, sarsıntının 2011 Erciş depremi ile 1976 Çaldıran depremi arasında kalan bir noktada oluştuğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem sonrası açıklama yaptı.

AFAD verilerine göre Van'ın Tuşba ilçesinde 4 Nisan 2026 saat 08.52'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı kent genelinde hissedilerek kısa süreli paniğe neden olurken, A Haber yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy bölgedeki fay yapısı ve depremin teknik detaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

VAN'DA DEPREM OLDU

AFAD verilerine göre, 4 Nisan 2026 tarihinde Van'ın Tuşba ilçesinde saat 08.52'de 5.2 büyüklüğünde (Mw) bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının koordinatları 38.83278 enlem ve 43.54194 boylam olarak açıklandı.

AFAD ʺXʺ hesabından paylaştı.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ TUŞBA

EN YAKIN YERLEŞİM YERLERİ

Depreme en yakın yerleşim yerleri arasında Bağdaşan (2.63 km), Akçift (3.49 km), Derebey (5.26 km), Ermişler (6.22 km) ve Değirmenözü (6.97 km) yer aldı.

Görsel AA'dan alınmıştır.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem başta Van olmak üzere Ağrı, Iğdır, Bitlis ve Hakkari'de de hissedildi. Yetkililer, bölgede olası hasar ve olumsuzluklara karşı incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

VAN DEPREMİ SONRASI RESMİ AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çifti ʺXʺ hesabı

Van Valiliği ʺXʺ hesabından açıklamada bulundu.

T.C. Van Valiliği, deprem sonrası yaptığı açıklamada ekiplerin sahada tarama çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ʺXʺ hesabından paylaşımda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini belirterek, ekiplerin sahada gelişmeleri takip ettiğini ifade etti.

Van Gölü’nün doğusunda meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Ersoy, sarsıntının nedenleri ve etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

VAN DEPREMİNİ UZMAN İSİM DEĞERLENDİRDİ

Van Gölü'nün doğusunda meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem bölgede paniğe yol açarken, uzmanlar sarsıntının nedenlerini ve olası etkilerini değerlendirdi. A Haber canlı yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremin teknik boyutunu ve bölgedeki fay yapısını detaylı şekilde anlattı.

DEPREMİN KONUMU VE FAY HATLARI

Depremin meydana geldiği bölgeyi harita üzerinden değerlendiren Ersoy, sarsıntının 2011 Erciş depremi ile 1976 Çaldıran depremi arasında kalan bir noktada oluştuğunu belirtti. Bölgede büyük bir fay hattı yerine çok sayıda küçük fayın bulunduğunu ifade eden Ersoy, depremin bu kırık hatlardan birinde gerçekleştiğini vurguladı.

Ersoy, 5 büyüklüğünü aşan depremlerin özellikle dayanıksız yapılar için risk taşıdığını, küçük çaplı hasarların yaşanabileceğini belirtti.

5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM NE ANLAMA GELİYOR?

Doğu Anadolu'daki yapı stokuna dikkat çeken Ersoy, 5 büyüklüğünü aşan depremlerin özellikle dayanıksız yapılar için risk oluşturduğunu söyledi. Kırsal kesimlerde bulunan yapılar ve hayvancılıkla ilgili alanlarda hasar oluşabileceğini belirten uzman, depremin genel olarak büyük yıkıma yol açacak seviyede olmadığını ancak küçük çaplı hasarların mümkün olduğunu dile getirdi.

SIĞ DEPREM ETKİSİ DAHA GENİŞ ALANA YAYILDI

Sarsıntının yerin yalnızca 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğine dikkat çeken Ersoy, bu durumun depremin daha geniş bir alanda hissedilmesine neden olduğunu ifade etti. Sığ depremlerde enerjinin yüzeye daha güçlü ulaştığını belirten uzman, bu yüzden çevre illerde de hissedildiğini söyledi.

Ersoy, depremin büyük fay hatları üzerinde olmadığını belirterek aynı bölgede daha büyük bir sarsıntı beklentisinin düşük olduğunu söyledi.

DAHA BÜYÜK DEPREM RİSKİ VAR MI?

Vatandaşların en çok merak ettiği olası büyük deprem riskine de değinen Ersoy, sarsıntının Kuzey Anadolu veya Doğu Anadolu fay zonu gibi büyük sistemler üzerinde gerçekleşmediğini belirtti. Daha küçük ölçekli bir fay hattında meydana gelen bu depremin ardından, aynı noktada büyük bir deprem beklentisinin düşük olduğunu ifade etti.