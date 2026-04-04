AFAD verilerine göre Van'ın Tuşba ilçesinde 4 Nisan 2026 saat 08.52'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı kent genelinde hissedilerek kısa süreli paniğe neden olurken, A Haber yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy bölgedeki fay yapısı ve depremin teknik detaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
AFAD duyurdu Van'da 5.2 büyüklüğünde deprem
VAN'DA DEPREM OLDU
DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ TUŞBA
EN YAKIN YERLEŞİM YERLERİ
Depreme en yakın yerleşim yerleri arasında Bağdaşan (2.63 km), Akçift (3.49 km), Derebey (5.26 km), Ermişler (6.22 km) ve Değirmenözü (6.97 km) yer aldı.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Deprem başta Van olmak üzere Ağrı, Iğdır, Bitlis ve Hakkari'de de hissedildi. Yetkililer, bölgede olası hasar ve olumsuzluklara karşı incelemelerin sürdüğünü bildirdi.
VAN DEPREMİ SONRASI RESMİ AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.
T.C. Van Valiliği, deprem sonrası yaptığı açıklamada ekiplerin sahada tarama çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini belirterek, ekiplerin sahada gelişmeleri takip ettiğini ifade etti.
VAN DEPREMİNİ UZMAN İSİM DEĞERLENDİRDİ
Van Gölü'nün doğusunda meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem bölgede paniğe yol açarken, uzmanlar sarsıntının nedenlerini ve olası etkilerini değerlendirdi. A Haber canlı yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremin teknik boyutunu ve bölgedeki fay yapısını detaylı şekilde anlattı.
Şükrü Ersoy’dan Van depremi yorumu: "5.2’lik sarsıntı önemli bir hareket!"
DEPREMİN KONUMU VE FAY HATLARI
Depremin meydana geldiği bölgeyi harita üzerinden değerlendiren Ersoy, sarsıntının 2011 Erciş depremi ile 1976 Çaldıran depremi arasında kalan bir noktada oluştuğunu belirtti. Bölgede büyük bir fay hattı yerine çok sayıda küçük fayın bulunduğunu ifade eden Ersoy, depremin bu kırık hatlardan birinde gerçekleştiğini vurguladı.
5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM NE ANLAMA GELİYOR?
Doğu Anadolu'daki yapı stokuna dikkat çeken Ersoy, 5 büyüklüğünü aşan depremlerin özellikle dayanıksız yapılar için risk oluşturduğunu söyledi. Kırsal kesimlerde bulunan yapılar ve hayvancılıkla ilgili alanlarda hasar oluşabileceğini belirten uzman, depremin genel olarak büyük yıkıma yol açacak seviyede olmadığını ancak küçük çaplı hasarların mümkün olduğunu dile getirdi.
SIĞ DEPREM ETKİSİ DAHA GENİŞ ALANA YAYILDI
Sarsıntının yerin yalnızca 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğine dikkat çeken Ersoy, bu durumun depremin daha geniş bir alanda hissedilmesine neden olduğunu ifade etti. Sığ depremlerde enerjinin yüzeye daha güçlü ulaştığını belirten uzman, bu yüzden çevre illerde de hissedildiğini söyledi.
DAHA BÜYÜK DEPREM RİSKİ VAR MI?
Vatandaşların en çok merak ettiği olası büyük deprem riskine de değinen Ersoy, sarsıntının Kuzey Anadolu veya Doğu Anadolu fay zonu gibi büyük sistemler üzerinde gerçekleşmediğini belirtti. Daha küçük ölçekli bir fay hattında meydana gelen bu depremin ardından, aynı noktada büyük bir deprem beklentisinin düşük olduğunu ifade etti.
DEPREM GERÇEĞİ: TÜRKİYE İÇİN ŞAŞIRTICI DEĞİL
Prof. Dr. Şerif Barış, Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alan bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, bu tür sarsıntıların beklenen olaylar olduğunu ifade etti. Ülkede her yıl ortalama 5 büyüklüğünde yaklaşık 40 deprem meydana geldiğini belirten Barış, yaşanan son depremin de bu istatistiğin bir parçası olduğunu söyledi.
DEPREMLERİN ZAMANI NEDEN ÖNCEDEN BİLİNEMİYOR?
Depremlerin ne zaman gerçekleşeceğinin kesin olarak tahmin edilememesinin nedenine değinen Barış, yer kabuğundaki gerilimi doğrudan ölçebilen bir sistemin henüz bulunmadığını vurguladı. Bu nedenle bilim insanlarının yalnızca olası bölgeler ve büyüklükler hakkında tahmin yapabildiğini, ancak kesin zaman vermenin mümkün olmadığını dile getirdi. Böyle bir ölçüm yöntemi geliştirildiğinde daha net öngörüler yapılabileceğini ekledi.
2011 VAN DEPREMLERİYLE BAĞLANTI VAR MI?
Son depremin konumunu değerlendiren Barış, sarsıntının 2011 yılında meydana gelen büyük Van depremlerinin daha kuzeyinde gerçekleştiğini belirtti. Bu durumun, geçmiş depremlerin bölgedeki gerilimi etkilemesi sonucu ortaya çıkmış olabileceğini ifade eden uzman, depremin muhtemelen ikincil bir fay üzerinde gelişen bağımsız bir olay olduğunu söyledi.
SIĞ DEPREMLER VE HASAR RİSKİ
Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana gelmesinin önemine dikkat çeken Barış, 30 kilometreye kadar olan depremlerin "sığ" olarak kabul edildiğini belirtti. Yüzeye yakın depremlerin daha fazla hissedildiğini ve yıkım potansiyelinin arttığını söyleyen uzman, bu büyüklükteki bir depremin sağlam betonarme yapılarda ciddi hasar oluşturmasının düşük ihtimal olduğunu ifade etti. Ancak kırsal bölgelerdeki kerpiç, taş ya da dayanıksız yapılarda hasar oluşabileceğini de sözlerine ekledi.
DEZENFORMASYONA KARŞI UYARI
Deprem sonrası ortaya çıkan asılsız söylentilere karşı vatandaşları uyaran Barış, "daha büyük bir deprem olacak" gibi iddiaların bilimsel temele dayanmadığını belirtti. Güvenilir bilgi için yalnızca resmi kurumların açıklamalarının takip edilmesi gerektiğini vurguladı.
Uzman, en önemli konunun deprem sonrası değil, deprem öncesi hazırlık olduğunu belirterek sözlerini tamamladı. Bireylerin ve kurumların afet planlarını önceden oluşturmasının, olası zararları en aza indirmede kritik rol oynadığını ifade etti.
Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli paniğe yol açsa da ilk belirlemelere göre ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı. Uzmanların değerlendirmeleri, sarsıntının büyük fay hatları yerine daha küçük kırıklar üzerinde gerçekleştiğine işaret ederken, bu durum olası daha büyük bir depremin kısa vadede beklenmediği yönünde yorumlanıyor. Bununla birlikte, deprem gerçeğinin her zaman gündemde olduğu Türkiye'de, yetkililerin uyarıları doğrultusunda tedbirli olmak ve resmi açıklamaları takip etmek önemini koruyor.
