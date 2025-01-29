Neymar Santos’a gidiyor

Neymar ile kulübü Al Hilal'in yolları ayrıldı. 33 yaşındaki futbolcu, 2023 yılında PSG'den Al Hilal'e 90 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu. Son dönemi sakatlık sorunlarıyla geçiren Brezilyalı futbolcunun kazancı resmi olarak açıklanmasa da, Suudi kulübünden yıllık 100 milyon dolara yakın bir kazancı olduğu belirtiliyordu. ESPN'in haberine göre Neymar, eski kulübü Santos'a transfer olabilmek için Al Hilal'deki kazancının önemli bir bölümünden vazgeçti. Bu rakamın 30 milyon dolar olduğu iddia ediliyor.

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