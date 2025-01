Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, "Her an transfer açıklaması yapabiliriz. Galatasaray her an bir açıklama yapabilir. Transferden sorumlu arkadaşlarımız yoğun bir mesai harcıyorlar. İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş, Abdullah Kavukcu hepsi transfer için çalışıyorlar. Transfer yapmak için yapsak istediğimiz an getiririz; ama biz esaslı bir transferler yapmak istiyoruz. Taraftarımızın içi rahat olsun, transferde önemli ve güvenli adımlar atıyoruz" diye konuştu.

