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Çizme’den Zeki iddiası

Galatasaray, sağ bek arayışlarını sürdürürken İtalya'dan flaş bir iddia gündeme geldi. İtalyan medyasından Corriere dello Sport'un haberine göre, Sarı-Kırmızılılar, Roma'dan Zeki Çelik hakkında bilgi talep etti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ocak 2025
Çizme’den Zeki iddiası

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    Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray ile ilgili İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan medyasından Corriere dello Sport'un haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Zeki Çelik hakkında Roma'dan bilgi talep etti. Galatasaray oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. Zeki Çelik, bu sezon Roma formasıyla 27 resmi maça çıktı. 27 yaşındaki milli futbolcu, bu karşılaşmalarda gol atamazken 1 asistlik performans gösterdi.

    53 KEZ MİLLİ OLDU
    Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Zeki Çelik, 53 kez A Milli Takım formasını giydi. 2 de gol attı.

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