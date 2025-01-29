Çizme’den Zeki iddiası

Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray ile ilgili İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan medyasından Corriere dello Sport'un haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Zeki Çelik hakkında Roma'dan bilgi talep etti. Galatasaray oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. Zeki Çelik, bu sezon Roma formasıyla 27 resmi maça çıktı. 27 yaşındaki milli futbolcu, bu karşılaşmalarda gol atamazken 1 asistlik performans gösterdi.

53 KEZ MİLLİ OLDU

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Zeki Çelik, 53 kez A Milli Takım formasını giydi. 2 de gol attı.