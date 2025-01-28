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Trabzonspor'un gündemine aldığı Zubkov'da karar anı!

Bordo- Mavili takımın kadrosuna katmak istediği Zubkov için Shakhtar Donetsk’in yarın oynanacak olan Dortmund maçından sonra bir karar vermesi bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ocak 2025
Trabzonspor’un gündemine aldığı Zubkov’da karar anı!

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    Trabzonspor ara transfer döneminde en fazla kadrosuna katmak istediği isim olan Zubkov için bekleyişini sürdürüyor.

    Shakhtar Donetsk ile uzun zamandır bu oyuncunun bonservisi için pazarlık yapan ancak şu ana kadar istediği sonucu alamayan Trabzonspor, son olarak Ukrayna temsilcisinin Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderinin belli olmasından sonra bir girişim daha yapacak.

    Ukrayna temsilcisinin yarın Borussia Dortmund ile oynayacağı maçtan sonra Avrupa macerasının sona ermesiyle bu oyuncunun satışına daha kolay onay vermesi bekleniyor. Yapılan pazarlıklarda 7 milyon Euro'nun altına düşmeyen Shakhtar'ın Avrupa macerasından sonra Trabzonspor'un önerdiği 6 milyon Euro seviyelerine inme ihtimali bulunuyor.

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