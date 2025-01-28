Trabzonspor’un gündemine aldığı Zubkov’da karar anı!

Trabzonspor ara transfer döneminde en fazla kadrosuna katmak istediği isim olan Zubkov için bekleyişini sürdürüyor.

Shakhtar Donetsk ile uzun zamandır bu oyuncunun bonservisi için pazarlık yapan ancak şu ana kadar istediği sonucu alamayan Trabzonspor, son olarak Ukrayna temsilcisinin Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderinin belli olmasından sonra bir girişim daha yapacak.

Ukrayna temsilcisinin yarın Borussia Dortmund ile oynayacağı maçtan sonra Avrupa macerasının sona ermesiyle bu oyuncunun satışına daha kolay onay vermesi bekleniyor. Yapılan pazarlıklarda 7 milyon Euro'nun altına düşmeyen Shakhtar'ın Avrupa macerasından sonra Trabzonspor'un önerdiği 6 milyon Euro seviyelerine inme ihtimali bulunuyor.