Maximin’e Al-Ittifak kancası!

Göztepe maçında ikinci yarıda oyuna giren ve galibiyette pay sahibi olan Allan Saint Maximin'in geleceği belirsizliğini koruyor. Şu ana kadar ortaya koyduğu inişli çıkışlı grafikle beklentilerin uzağında kalan Fransız yıldızla ilgili Suudi Arabistan'dan transfer iddiası geldi.

Al Ittifak kulübünün Maximin için harekete geçtiği ve önümüzdeki günlerde resmi teklifin yapılacağı belirtildi. Alınan bilgilere göre yıldız futbolcuyla ilgili kesin kararı Mourinho verecek.

Ancak Maximin kontenjanın kurbanı da olabilir. Fenerbahçe kısa süre içinde Skriniar ile Talisca'yı açıklayacak ve yabancı 14'e çıkacak. Yönetim bir bölgeye daha takviye yapmak isterse Maximin ya da Kostic'le yolların ayrılması gündeme gelecek.



16 MAÇTA 3 GOLÜ VAR

Sezon başında Al Ahli'den büyük umutlarla kiralanan Saint Maximin şu ana kadar ligde 16 maça çıktı ve sadece 3 gol atabildi.