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Basketbol ING Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Basketbol Türkiye Kupası Çeyrek finalinde Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji, Mersinspor-TOFAŞ, Beşiktaş -Anadolu Efes’le, Karşıyaka da Galatasaray ile eşleşti. Tek maç üzerinden yapılacak maçlar 11-12 Şubat’ta oynanacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ocak 2025
Basketbol ING Türkiye Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

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    Basketbol erkeklerde ING Türkiye Kupası'nın kura çekimi gerçekleştirildi. Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen kura çekimiyle Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji, Mersinspor-TOFAŞ, Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes ve Karşıyaka da Galatasaray ile eşleşti.

    Kupada çeyrek final müsabakaları, 11-12 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Çeyrek finalde rakiplerine üstünlük kuran takımlar, Dörtlü Final'e yükselecek. Dörtlü Final organizasyonu ise 14-16 Şubat'ta Şanlıurfa'daki 11 Nisan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

    Kura çekiminin ardından açıklamalarda bulunan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Takımlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah çekişmeli, son saniyeye kadar herkesin keyifle izleyeceği ve çeyrek finalden itibaren hak edenin kazanacağı bir organizasyon yaşanır" diye konuştu.

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