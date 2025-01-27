Ndour gittiği an Skriniar bitiyor

Kanarya anlaşma sağladığı Milan Skriniar'a resmi imzayı attırmak için artık gün sayıyor. Fransız kulübü PSG'nin kiralık oyuncu limitini düşürmek adına bir oyuncusunu bonservisiyle satması bekleniyor.

Bu futbolcunun Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Cher Ndour olduğu öğrenildi. İtalyan oyuncuyu Fiorentina başta olmak üzere birkaç kulübün daha istemesi üzerine bu oyuncuyu başka bir takıma gönderecek olan PSG böylece Skriniar'ı Fenerbahçe'ye gönderecek. Slovak futbolcu Fenerbahçe- Göztepe karşılaşmasını tribünden izledi.