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Adım adım Kyle Walker- Peters: Galatasaray aradığı sağ beki İngiltere'de buldu!

Southampton forması giyen Kyle Walker- Peters için Galatasaray’ın harekete geçtiği belirtildi. Sarı- Kırmızılılar’ın 27 yaşındaki sağ beki için 7-8 milyon Euro’yu gözden çıkardığı öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ocak 2025
Adım adım Kyle Walker- Peters: Galatasaray aradığı sağ beki İngiltere’de buldu!

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    Sağ bek arayışlarına devam eden Galatasaray, Milan'ın Brezilyalı yıldızı Emerson Royal'in sakatlığı ve yüksek maliyeti nedeniyle alternatif arayışına geçmişti.

    Sarı-Kırmızılı yönetim, aradığı sağ beki Premier Lig'de buldu. Aslan'ın Southampton'da forma giyen İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters için görüşmelere başladığı öne sürüldü. Cimbom'un bu transfer için İngiliz futbolcu için Ada ekibine 7-8 milyon Euro bonservis ödeyeceği öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcunun Cimbom'a gelmek istediği gelen bilgiler arasında.

    20 MİLYON EURO DEĞERİ VAR
    Southampton'un küme düşecek olması bunun en büyük nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Jamaika asıllı bek için G.Saray'ın ısrarcı olduğu aktarılıyor. 2020-21'de Tottenham'dan 13.3 milyon Euro'ya transfer edilen Peters, geçtiğimiz sezon Championship'te yılın takımına seçilmişti. Piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen oyuncunun, Southampton ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu sezon 22 maçta süre bulan 1.73 boyundaki isim 2 asist yaptı.

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