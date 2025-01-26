İngilizler ona hasta! Beşiktaş’ın genç yıldızı Semir Kılıçsoy’u Aston Villa’dan sonra Newcastle takibe aldı

Beşiktaş'ın genç forveti Semih Kılıçsoy, İngiliz kulüpleri tarafından paylaşılamıyor. 19 yaşındaki yıldızı Premier Lig'in köklü kulüplerinden Aston Villa'dan sonra Newcastle United da radarına aldı.

Lee Ryder'da yer alan habere göre Premier Lig temsilcisi Newcastle, Siyah- Beyazlılar'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy için harekete geçti. Habere göre Newcastle United yetkilileri, Semih'i kadroya katmak için Beşiktaş ile temasa geçti. Taraflar arasında transfer görüşmeleri başladı. Öte yandan Semih Kılıçsoy için belirlenen bonservis bedeli de belli oldu.

Haberde genç oyuncuya 16 milyon Sterlin değer biçildiği kaydedildi. Kartal, Semih Kılıçsoy'u devre arasında göndermeye sıcak bakmıyor. Beşiktaş, Newcastle United'ın rakamı daha da artırmasını bekliyor ve sezon sonunda pazarlık masasına oturmak istiyor. Beşiktaş altyapısından yetişen ve bu sezon Siyah-Beyazlı forma ile 28 maçta 1531 dakika süre alan Semih Kılıçsoy, 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 6 kez de asist yaptı.