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Dzeko’nun yerine Romulo düşünülüyor! Fenerbahçe'nin gerçek planının sezon sonu olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe’nin ara transferde Romulo ile anlaştığı iddiası Göztepe tarafından yalanlanmıştı. Sarı-Kırmızılılar’ın açıklamasının ardından gerçek ortaya çıktı. Kanarya’nın sezon sonu için Dzeko’nun yerine Brezilyalı golcüyü düşündüğü öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ocak 2025
Dzeko’nun yerine Romulo düşünülüyor! Fenerbahçe’nin gerçek planının sezon sonu olduğu ortaya çıktı

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    Göztepe'nin açıklamasından sonra Romulo gerçekleri ortaya çıktı... Aslında Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki futbolcuyu sezon sonunda kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

    Lig bitiminde sözleşmesi bitecek Edin Dzeko'nun yerine Brezilyalı futbolcunun düşünüldüğü öne sürülüyor. 38 yaşındaki kaptanın ayrılığından sonra Ali Koç ve kurmaylarının harekete geçeceği belirtiliyor. Genç golcünün ara transferde Sarı- Lacivertliler ile anlaştığı iddia edilmişti.

    İZMİR TAKIMINI SIRTLIYOR!..
    Bunun üzerine ise İzmir ekibi konuya ilişkin önemli ifadeler kullanmıştı. Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil "Romulo'nun Fenerbahçe ile alakalı çıkan haberlerini hayretle ve gülerek izliyoruz. Maç var diye böyle yapıyorlar, inanmayın" demişti. Sarı-Kırmızılılar'ın Brezilya ekibi Athletico Paranaense'den 2.5 milyon Euro'ya renklerine bağladığı Romulo, bu sezon İzmir temsilcisini golleriyle sırtlıyor.

    SEZON SONU BEKLENİYOR
    2023-24 yılında Fenerbahçe'ye katılan Edin Dzeko'nun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Sarı-Lacivertliler'in 38 yaşındaki futbolcu ile yollarını ayıracağı öne sürülüyor.

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