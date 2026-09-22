

REIS'TEN GEDSON TRANSFERİNE ONAY

Trabzonspor'un sezon başında da gündemine gelen Gedson Fernandes için bu kez daha somut bir süreç yürüttüğü ifade edildi.

Teknik direktör Thomas Reis'in de Portekizli futbolcunun transferine onay verdiği öne sürüldü.