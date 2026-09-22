Trabzonspor'da orta sahaya tanıdık isim! Transferde ilk hamle belli oldu
Thomas Reis yönetiminde zirve yarışına dahil olan Trabzonspor, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-mavililerin orta saha takviyesi için Spartak Moskova forması giyen Gedson Fernandes'i gündemine aldığı ve Portekizli futbolcuyla ilk temaslarda ilerleme sağladığı belirtildi.
Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek zirve yarışında iddialı konuma gelen Trabzonspor, devre arası transfer planlamasına başladı.
Bordo-mavili yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroya 2-3 takviye yapmayı hedefliyor.
TRABZONSPOR'DA İLK HEDEF GEDSON
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, daha önce A Spor'a yaptığı açıklamada Thomas Reis'in istediği oyuncuların transfer edileceğini belirtmiş ve özellikle orta saha bölgesine takviye yapılması gerektiğini söylemişti.
Doğan, kadroya 2-3 oyuncu katılması gerektiğini ifade etmişti.
Bu doğrultuda bordo-mavili ekibin listesinin başında Gedson Fernandes yer alıyor.
Trabzonspor'un, Spartak Moskova'da forma giyen 27 yaşındaki merkez orta sahayı ara transfer döneminde kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı aktarıldı.
Portekizli futbolcuyla ilk temasların kurulduğu ve görüşmelerde ilerleme sağlandığı belirtildi.
REIS'TEN GEDSON TRANSFERİNE ONAY
Trabzonspor'un sezon başında da gündemine gelen Gedson Fernandes için bu kez daha somut bir süreç yürüttüğü ifade edildi.
Teknik direktör Thomas Reis'in de Portekizli futbolcunun transferine onay verdiği öne sürüldü.
Fernandes, bu sezon Spartak Moskova formasıyla toplam 11 resmi karşılaşmada görev yaptı.
Portekizli orta saha bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Fernandes'in Rus ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.
20 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU
Gedson Fernandes, 2025 yılında Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.
1.83 metre boyundaki futbolcu, Türkiye kariyerinde Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray ve Çaykur Rizespor formalarını da giydi.