Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 4. dalga operasyon: 16 şüphelinin tamamı gözaltında
Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının dördüncü dalgasında 16 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. 22 Eylül'de düzenlenen operasyonda bazı adreslerde uyuşturucu madde ve suç unsurları ele geçirilirken, dört dalgada adli işlem yapılan şüpheli sayısı 80'e ulaştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında; uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi. Bu kapsamda, 15'i Ankara'da, 1'i Kırıkkale'de olmak üzere 16 şüpheliye yönelik 22 Eylül 2026 tarihinde saat 05.50 itibarıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi, şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
4. DALGADA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER
Akın Duman
Alara Burçin Çağlayan
Buse Selenay Işıkoğlu
Büşra Yıldırım
Devran Tilbe
Didem Kumtepe
Ferhat Suludere
Fırat Dursun
Gül Akdede
İbrahim Halil Kayık
Murat Zorlu
Osman Ersan Baştuğ
Osman Gökmen
Sinem Baştuğ
Tuğçe Kapucu
Zehra Nur Yel
ARAMALARDA UYUŞTURUCU MADDE VE SUÇ UNSURLARI ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda;
• Tuğçe Kapucu ve Fırat Dursun'un kullandıkları adreste, esrar maddesi kırıntıları bulunan öğütücü aparat ile hassas terazi,
• Alara Burçin Çağlayan'ın adresinde, daralı ağırlığı 4,7 gram olan esrar maddesi ile satışı reçeteye tabi 8 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltındaki 16 şüpheliye ilişkin adli işlemler devam ediyor.
SORUŞTURMADA 4 DALGADA 80 ŞÜPHELİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 7 Ağustos, 16 Ağustos, 5 Eylül ve 22 Eylül 2026 tarihlerinde dört ayrı dalga operasyon gerçekleştirildi.
İlk üç dalgada toplam 64 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı; 49 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 6 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmaları sürdürülüyor.
22 Eylül'de gerçekleştirilen dördüncü dalgada gözaltına alınan 16 şüpheliyle birlikte soruşturma kapsamındaki toplam şüpheli sayısı 80'e ulaştı.
İLK DALGADA 11 TUTUKLAMA
İlk dalga kapsamında 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 11 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 2 şüpheli ise firari olarak aranıyor.
Tutuklanan şüpheliler: Alper Kocatüfek, Elifcan Uçak, Atilla Yıldırım, Tufan Bağcı, Burçin Baysal, Celal Aksoy, İsa Hastürk, Mustafa Karlıdağ, Deniz Karamercan, Nur Kandemir ve Nazlı Gür Demir.
Şüphelilerin bir bölümünden alınan biyolojik örneklerde kokain, metamfetamin, esrar ve sentetik kannabinoid etken maddelerine ilişkin pozitif bulgular tespit edildi.
Adli kontrol tedbiri uygulanan şüphelinin Halil İbrahim Yavuz, firari şüphelilerin ise Emre Fırat ve Boran Rahmi Yıldırım olduğu belirtildi. Bu şüphelilerin mal varlıkları hakkında tedbir uygulandı.
İKİNCİ DALGADA 29 ŞÜPHELİ
İkinci dalga kapsamında 29 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı; 21 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 2 şüpheli firari olarak aranıyor.
Tutuklanan şüpheliler: Abdulkadir Özcan, Alp Atak, Boran Aydoğmuş, Cansın Özdeş, Cem Tekinoğlu, Dilan Çakan, Eda Demirel, Engin Çakan, Erdi Limon, Fahrettin Aktaş, Fulya Önder, Hüseyin Berk Emhan, Koray Alkan, Mehmet Emin Akkuş, Melis Daltaban, Özge ÜNAL, Senem Özsüer, Serhat GÜNEŞ, Sinem Kıyamçiçek, Siyabend Aydın ve Tanju Tizci.
Bu dalgada da bazı şüphelilerin kan, idrar ve saç örneklerinde kokain ve esrar etken maddelerine ilişkin pozitif bulgulara rastlandı.
Adli kontrol uygulanan şüphelilerin Hakan Emhan, Kaan Var, Mehmet Demirci, Muammer Altaş, Öncü Şahin ve Volkan Tümer, firari şüphelilerin ise Murat Oral ve Yaşar Tizci olduğu belirtildi. Her iki şüphelinin mal varlıkları hakkında tedbir uygulandı.
SORUŞTURMADA 3. DALGA
Üçüncü dalga kapsamında 21 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı; 17 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 2 şüpheli firari olarak aranıyor.
Tutuklanan şüpheliler: Baran Yazıcı, Barış Gökmen, Berk Delibaş, Elif Beyhan, Elif Nur Akgül, Elif Yıldırım, Emre Anıl YIldırım, Emre Evren, Enes Gülgül, Kahraman Çelik, Mahir Satış, Mehmet Ali Kardam, Murat Çınar, Orbay Gökhan Demir, Reyhan Çağla Baykam, Sabri Berkan Baykam ve Serhan Kızılmeşe.
Bu dalgada bazı şüphelilerin biyolojik örneklerinde kokain, esrar, amfetamin ve metamfetamin etken maddelerine ilişkin pozitif bulgular tespit edildi.
Adli kontrol uygulanan şüphelilerin Mine Alp ve Uğur Hakan Alp, firari şüphelilerin ise Cansu Sari ve Muharrem Divlek olduğu belirtildi. Şüphelilerin mal varlıkları hakkında tedbir uygulandı.
DÖRDÜNCÜ DALGADA 16 GÖZALTI
Soruşturmanın dördüncü dalgasında 16 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler: Akın Duman, Alara Burçin Çağlayan, Buse Selenay Işıkoğlu, Büşra Yıldırım, Devran Tilbe, Didem Kumtepe, Ferhat Suludere, Fırat Dursun, Gül Akdede, İbrahim Halil KAYIK, Murat ZORLU, Osman Ersan Baştuğ, Osman Gökmen, Sinem Baştuğ, Tuğçe Kapucu ve Zehra Nur Yel.
Soruşturma, uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçları yönünden çok yönlü ve titizlikle devam ediyor.
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