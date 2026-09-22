İKİNCİ DALGADA 29 ŞÜPHELİ İkinci dalga kapsamında 29 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı; 21 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 2 şüpheli firari olarak aranıyor. Tutuklanan şüpheliler: Abdulkadir Özcan, Alp Atak, Boran Aydoğmuş, Cansın Özdeş, Cem Tekinoğlu, Dilan Çakan, Eda Demirel, Engin Çakan, Erdi Limon, Fahrettin Aktaş, Fulya Önder, Hüseyin Berk Emhan, Koray Alkan, Mehmet Emin Akkuş, Melis Daltaban, Özge ÜNAL, Senem Özsüer, Serhat GÜNEŞ, Sinem Kıyamçiçek, Siyabend Aydın ve Tanju Tizci. Bu dalgada da bazı şüphelilerin kan, idrar ve saç örneklerinde kokain ve esrar etken maddelerine ilişkin pozitif bulgulara rastlandı. Adli kontrol uygulanan şüphelilerin Hakan Emhan, Kaan Var, Mehmet Demirci, Muammer Altaş, Öncü Şahin ve Volkan Tümer, firari şüphelilerin ise Murat Oral ve Yaşar Tizci olduğu belirtildi. Her iki şüphelinin mal varlıkları hakkında tedbir uygulandı.

SORUŞTURMADA 3. DALGA Üçüncü dalga kapsamında 21 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı; 17 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 2 şüpheli firari olarak aranıyor. Tutuklanan şüpheliler: Baran Yazıcı, Barış Gökmen, Berk Delibaş, Elif Beyhan, Elif Nur Akgül, Elif Yıldırım, Emre Anıl YIldırım, Emre Evren, Enes Gülgül, Kahraman Çelik, Mahir Satış, Mehmet Ali Kardam, Murat Çınar, Orbay Gökhan Demir, Reyhan Çağla Baykam, Sabri Berkan Baykam ve Serhan Kızılmeşe. Bu dalgada bazı şüphelilerin biyolojik örneklerinde kokain, esrar, amfetamin ve metamfetamin etken maddelerine ilişkin pozitif bulgular tespit edildi.



Adli kontrol uygulanan şüphelilerin Mine Alp ve Uğur Hakan Alp, firari şüphelilerin ise Cansu Sari ve Muharrem Divlek olduğu belirtildi. Şüphelilerin mal varlıkları hakkında tedbir uygulandı.